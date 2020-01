Eriksen efter lyndebut: »Det her ser godt ud og føles godt!«

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Christian Eriksen takker for en varm velkomst, efter at han onsdag har spillet sin første kamp for fodboldklubben Inter. Det sker i et opslag på Instagram.

»Det her ser godt ud og føles godt! Forhåbentlig kommer der mange flere (kampe, red.). Tak for en meget varm velkomst«, skriver fodboldspilleren på Instagram.

Christian Eriksen fik lyndebut onsdag aften hos Inter, bare et døgn efter at han blev præsenteret som Inter-spiller.

Eriksen blev sendt i aktion efter 65 minutter ved stillingen 1-1, og minuttet senere scorede den nye holdkammerat Nicolo Barella til 2-1. Den danske landsholdsstjerne var allerede i sommer rygtet væk fra Tottenham, men trods mange klubber i spil på rygtebasis kom et skifte aldrig i stand. Tidligt i dette transfervindue blev Inter nævnt som en seriøs bejler, og tirsdag blev det bekræftet endeligt.

Tidligere onsdag takkede Christian Eriksen sine fans fra sin gamle klub, Tottenham, på Instagram. Her skrev den danske fodboldstjerne, at han bringer mange gode minder med fra sine seks og et halvt år i klubben.

»Jeg har nydt at være på træningsbanerne hver dag og spillet kampe på stadion, men nogle gange vil man også prøve noget nyt«.

»Så kære Tottenham-fans, det har været en fornøjelse at spille for jeres klub, og forhåbentlig vil vi mødes igen i fremtiden«, skrev Eriksen.

Inter sikrede sig onsdag en plads i semifinalen i pokalturneringen Coppa Italia. I semifinalen, der spilles over to kampe, skal klubben møde Napoli. I den anden semifinale tørner Juventus og Milan sammen. Eriksen har fået en kontrakt med Inter frem til sommeren 2024.

Fodbold. Inter snuppede onsdag aften den sidste plads i semifinalerne i pokalturneringen Coppa Italia. Det skete med en kvartfinalesejr på hjemmebane mod Fiorentina med 2-1. Set med danske øjne var højdepunktet, at Christian Eriksen fik lyndebut bare et døgn, efter at han blev præsenteret som Inter-spiller.

Eriksen blev sendt i aktion efter 65 minutter ved stillingen 1-1, og minuttet senere scorede Nicolo Barella til 2-1. Det trak op til en målløs første halvleg, da Inter kom foran efter 43 minutter. Et mønsterangreb førte til, at Antonio Candreva lidt heldigt havnede i helt fri position foran mål, hvor han kunne score til 1-0. Kort inden den første time blev rundet, faldt udligningen. Martín Cáceres pandede bolden ind efter et hjørnespark til stillingen 1-1. Så tænkte Inter-træner Antonio Conte, at det var Eriksen-tid. Danskeren blev sendt i aktion fem minutter efter, og lige efter kom 2-1-målet så, uden Eriksen var involveret. Lige uden for feltet firsttimede Nicolo Barella bolden ind ved stolpen, efter at Fiorentina-forsvaret havde clearet et indlæg fra højresiden.Derfra kørte Inter kvartfinalesejren hjem.

Fodbold. Christian Eriksen kan få lyndebut for Inter i pokalkampen mod Fiorentina på hjemmebane onsdag aften. På Twitter lagde Inter således et billede op af Eriksens trøje fra omklædningsrummet. Eriksen skal optræde i nummer 24. En time før kampen offentliggjorde Inter så startopstillingen, og her var danskeren ikke iblandt. Han starter altså på bænken. Stjerner som Romelu Lukaku, Diego Godin, Alexis Sánchez og Lautaro Martinez er derimod blandt de 11 startere. Tirsdag klokken 14 blev han endelig præsenteret som ny Inter-spiller efter at have gennemgået lægetjek tirsdag. Nu er han så allerede i spil til minutter på banen onsdag. Der er tale om en kvartfinale – den sidste af slagsen i denne sæsons Coppa Italia – og vinderen kan se frem til en semifinale mod Napoli. Den anden semifinale står mellem Juventus og Milan. Der er kickoff i Milano onsdag klokken 20.45.

Basketball. Bakken Bears kan stadig gøre sig forhåbninger om at nå videre til næste runde i Fiba Europe Cup. Onsdag skulle aarhusianerne vinde for fortsat at være sikre på at have muligheden i egne hænder. Det skete på overbevisende manér, da belgiske Spirou Charleroi blev besejret 101-87. Med sejren kommer Bakken på 8 point for fem kampe i gruppe I i turneringens andet gruppespil. Tyske medi Bayreuth og Benfica fra Portugal har begge 7 point inden deres indbyrdes kamp sent onsdag aften. I den sidste gruppekamp på onsdag skal Bakken hjemme møde Benfica. De to bedste går videre til kvartfinalerne.

Atletik. VM i indendørs atletik, der skulle have været afviklet i Kina i marts, bliver udsat til marts 2021 som følge af coronavirus. Det oplyser Det Internationale Atletikforbund ifølge AFP.

Fodbold. Den hollandske forsvarsspiller Kees Luijckx skifter arbejdsgiver i Superligaen. Han forlader således Sønderjyske og tiltræder i Silkeborg, der kæmper for overlevelse i den bedste række. Det bekræfter begge klubber på deres respektive hjemmesider.

Håndbold. Det fik konsekvenser, at Frankrigs mandlige landshold sensationelt blev elimineret ved EM allerede efter det indledende gruppespil. I flere dage gik rygterne på, at træner Didier Dinart ville få silkesnoren, og det er nu blevet en kendsgerning. Der skulle ikke gå længe, før afløseren på trænerposten var klar. Det bliver den nu tidligere assistent Guillaume Gille, oplyser Det Franske Håndboldforbund (FFHandball) på sin hjemmeside. Nu bliver hans opgave at sørge for fransk oprejsning ved OL til sommer. Først gælder det dog om at skaffe billet til Tokyo. Det bliver dog ikke nemt for Frankrig at komme igennem kvalifikation. Holdet er i gruppe med EM-sølvinderen Kroatien samt Portugal og Tunesien, og kun de to bedste går videre. OL-kvalifikationen begynder 17. april.

Doping. Integritetsenheden inden for atletik (AIU) mener ikke, at Rusland hører hjemme i sporten. Onsdag kommer AIU, der fungerer som en vagthund, med en anbefaling til Det Internationale Atletikforbund (IAAF) om at smide Det Russiske Atletikforbund (Rusaf) ud af verdensforbundet som medlem. Det skriver nyhedsbureauet AFP. AIU-bestyrelsen har fremsat opfordringen efter at have gennemgået Rusafs svar på en række overtrædelser af antidopingreglerne i november. AIU mener nu, at man bør ty til de alvorligst mulige konsekvenser for Rusland. Opfordringen sker blandt andet på baggrund af, at Rusland i en årrække har fusket med systematisk doping og siden manipuleret med dopingdata.

Tennis. Clara Tauson er færdig ved ITF-turneringen i franske Andrézieux-Bouthéon. I 1. runde tabte det 17-årige talent, der kom flot gennem kvalifikationen, 4-6, 4-6 til det 25-årige franske wildcard Audrey Albie.

Foto: Patricia De Melo Moreira/Ritzau Scanpix Bruno Fernandes fra Sporting skal hjælpe Manchester United tilbage på vindersporet.

Fodbold. Manchester United har investeret stort i at forbedre holdets midtbane. Således har klubben hentet den portugisiske midtbanespiller Bruno Fernandes i Sporting Lissabon. Det oplyser Manchester United på sin hjemmeside, der i samme øjeblik gik ned. Midtbanespilleren har igennem længere tid været sat i forbindelse med United. Ifølge flere engelske medier, herunder Sky Sports, betaler United et beløb svarende til mere end 400 millioner kroner for spilleren. Den 25-årige Fernandes har i de seneste tre sæsoner spillet for Sporting. Forinden optrådte han for Udinese og Sampdoria i den italienske Serie A. United har før haft succes med at hente spillere i Sporting. Her hentede man i 2003 Cristiano Ronaldo. I samme årti hentede man Nani i klubben.

Badminton. Statsadvokaten har bedt Københavns Vestegns Politi om igen at undersøge, om Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, står bag dokumentfalsk. Det bekræfter Københavns Vestegns Politi i et skriftligt svar til DR. »Vi kan bekræfte, at Statsadvokaten har bedt os om at kigge på sagen igen. Derfor ligger den nu igen til efterforskning hos os. Vi har ikke yderligere kommentarer pt.«, skriver kommunikationsansvarlig hos Københavns Vestegns Politi, Claus Buhr, til DR. Det vides ikke, hvilke oplysninger der er årsag til, at sagen genåbnes.

Sagen blev ellers lagt i graven i oktober sidste år, men nu skal det igen undersøges, om udstyrsgiganten Yonex har ret i, at badmintonchefen har manipuleret med e-mails. Anklagen fra Yonex kom i kølvandet på en længerevarende konflikt, som til sidst mundede ud i en ny seksårig aftale mellem landsholdsspillerne og Badminton Danmark. Yonex er utilfreds med de metoder, som Bo Jensen angiveligt tog i brug undervejs.