Danmarks ottende EM-guld i træk er det mest suveræne nogen sinde

Direkte sport i tv Søndag 16. februar DR 1 16.35 Håndbold: Aalborg-Celje (m) TV 2 Sport 10.00 Badminton: Hold-EM, finale (k) 02.00 Basketball: NBA All-Star Game TV3+ 18.00 Fodbold: OB-Brøndby TV3 Sport 16.55 Håndbold: P. Szeged-Paris SG 18.55 Håndbold: G. Opole-Bjerringbro S. 21.00 Fodbold: Lille-Marseille 23.05 Ishockey: Vancouver-Anaheim TV3 Max 13.00 Fodbold: Aberdeen-Celtic 15.30 Fodbold: FC Köln-B. München 18.00 Fodbold: Mainz-Schalke 04 20.00 Motorsport: Nascar-Daytona 500 Xee 15.00 Fodbold: Aston Villa-Tottenham 17.30 Fodbold: Arsenal-Newcastle 6’eren 12.00 Rally: Sveriges VM-afdeling Eurosport 1 10.05 Alpint: World Cup (k) 10.55 Skihop: World Cup 12.45 Skiskydning: VM (k) 13.40 Alpint: World Cup (k) 14.45 Skiskydning: VM 15.55 Langrend: World Cup (k) 19.45 Billard: Snooker, Welsh Open Eurosport 2 10.00 Rally: Sveriges VM-afdeling 12.00 Fodbold: SønderjyskE-Hobro 14.00 Fodbold: Silkeborg-AaB 16.45 Billard: Snooker, Welsh Open 17.00 Cykling: Clásica de Almería 20.50 Snowboard: World Cup Vis mere

Badminton. Danmark vandt EM-guld for mænd for ottende gang i træk, men ingen af de foregående syv titler har været så suveræne som i år i franske Lievin. I 24 kampe tabte danskerne ikke et eneste sæt, hvilket aldrig tidligere har været tilfældet. I finalen var det Viktor Axelsen, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen og Anders Antonsen, der afgav henholdsvis 22, 24 og 25 point i deres kampe mod Holland. Hos kvindernes vandt Danmark EM for fjerde gang i træk. Efter fem sejre i træk vandt Danmark finale 3-1 over Tyskland. Julie Dawall Jakobsen tabte 2-1 i den første kamp mod Yvonne Li, men dernæst vandt Alexandra Bøje/Mette Poulsen 2-1 med 21-19 i tredje sæt, den danske mester Line Christophersen med 21-14, 21-11 og Maiken Fruergaard/Amalie Magelund med 21-12 i tredje sæt de tre kampe, der afgjorde finalen.

Fodbold. På et oplæg fra Andreas Cornelius blev Gervinho matchvinder, da Parma på udebane besejrede Sassuolo 1-0. Dagens kamp i Serie A var dog Fiorentinas 5-1-sejr over Sampdoria med en første halvleg, der indeholdt et selvmål, to straffesparksscoringer og syv gule kort, hvor af de to resulterede i udvisninger til Nicola Murru fra Sampdoria og Milan Badelj fra Fiorentina. Paulo Dybala og Juan Cuadrado scorede for Juventus, der uden Cristiano Ronaldo men med Giorgio Chiellini på holdet for første gang siden august vandt 2-0 over Brescia og er alene på førstepladsen, inden Inter senere i dag møder Lazio på udebane.

Fodbold. En gigantisk brøler i sidste minut af den belgiske forsvarsspiller Björn Engels kostede Aston Villa et point i Premier League, da Tottenham vandt 3-2. Engels havde udlignet til 2-2 efter Toby Alderweireld havde scoret både selvmål og udlignet for Tottenham og Son Heung-Min havde bragt Tottenham foran i en underholdende første halvleg. En lang aflvering smuttede under foden på Engels, så Son Heung-Min havde frit løb mod Aston Villas mål og scorede sejrsmålet, der sender Tottenham op på den 5.-plads, der nu gover Champions League-deltagelse efter Uefa’s europæiske karantæne til Manchester City.

Cykling. Verdens mest kostbare professionelle cykelmandskab, Team Ineos, noteredes i dag for sæsonens første sejr, da den 26-årige waliser Owain Doull var hurtigst i en kvartet, der havde været i udbrud på størstedelen af den afsluttende etape i Tour de La Provence og lige netop holdt hjem med et forspring på 6 sekunder til en gruppe på 40 mand, hvor Magnus Cort (EF) og Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) sluttede som nr. 8 og 9 på etapen. Doull var i 2016 med til at sikre Storbritannien OL-guld i 4 km holdforfølgelsesløb og noteredes i Frankrig for sin anden gevinst på landevejen, efter at han sidste år slog til på en etape i Herald Sun Tour. Dagens facit ændrede ikke på, at colombianeren Nairo Quintana (Arkea-Samsic) bevarede den samlede førsteplads 1.04 minut foran den russiske mester Aleksandr Vlasov (Astana). Niklas Eg (Trek-Segafredo) sluttede som bedste dansker på 13.-pladsen med et minus på 3.50 minutter.

Fodbold. Celtic vandt 2-1 på udebane over Aberdeen og kommer dermed til Danmark for at møde FC København i Europa League med 9 ligasejre i træk.

Tennis. Mikael Torpegaard er i finalen i en Challenger-turnering i Cleveland, USA. Lørdag aften vandt den 25-årige dansker 6-1, 6-1 over brasilianeren Thomaz Bellucci, og han møder søndag kl. 20.30 dansk tid i finalen den 21-årige japaner Yosuke Watanuki, der er nummer 262 på verdensranglisten, hvor Torpegaard er nummer 234. Det er femte gang Torpegaard er i en finale i en Challenger-turnering, hvor han har vundet to titler, begge gange i Columbus, USA.

Bordtennis. Efter fire sejre, den ene over franskmanden Emmanuel Lebesson, der i 2016 var blev europamester i single, tabte Anders Lind med mindst mulige marginal i semifinalen ved Portugal Open. Tyskeren Qui Dang, der er nummer 77 på verdensranglusten, vandt 8-11, 11-5, 4-11, 13-15, 11-2, 11-6, 12-1o over den danske mester, der verdens nummer 93.

Basketball. NBA opkalder prisen som den mest værdifulde spiller, MVP, i den årlige All Star-kamp efter nyligt afdøde Kobe Bryant, der deltog i 18 All Star-kampe og har rekorden for flest kåringer som MVP.

Golf. Sydkoreaneren Inbee Park vandt Women’s Australian Open med et forspring på 3 slag til amerikaneren Amy Olson. Danskerne Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen sluttede som henholdsvis 21 og 25 i turneringen, der tæller på LPGA Tour. Nanna Koerstz Madsen avancerede kolossalt med 5 birdies på sine sidste 10 huller.

Håndbold. Efter 13 måneders pause gjorde Casper U. Mortensen comeback og scorede et enkelt mål, da Barcelona vandt 32-23 over Zagreb i Champions League. Måmanden Kevin Møller og Lasse Andersson var ligeledes på banen for Barcelona, der har 22 point efter 12 kampe i gruppespillet.