Chokskifte: Spansk klubejer bekræfter Barcelona-kontakt om Braithwaite

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA fra Dubai 18.30 Håndbold: TTH Holst.-Silkeborg (k) 20.30 Håndbold: TTH Holst.-Århus (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Atlético M.-Liverpool TV3 Sport 21.00 Fodbold: Dortmund-Paris SG 1.05 Ishockey: Pittsburgh-Toronto Eurosport 1 14.00 Skiskydning: VM, 15 km (k) 16.00 Langrend: World Cup





Fodbold. Den spanske klub Leganés bekræfter over for den spanske avis Marca, at FC Barcelona har kontaktet klubben angående Martin Braithwaite. Leganés-ejer Felipe Moreno modtog et opkald fra Barcelona mandag eftermiddag, fortæller han til Marca. »Jeg forstår godt, at han vil skifte til Barcelona. Det ville jeg også selv gøre. Men der er intet at forhandle om. De må betale klausulen, ellers bliver han i Leganés«, siger Felipe Moreno til Marca. Spanske og danske medier skriver, at Braithwaite har en frikøbsklausul på 18 millioner euro, hvilket svarer til 135 millioner danske kroner.

Fodbold. Chelseas danske forsvarsspiller Andreas Christensen har brækket næsen. Det bekræfter klubbens manager, Frank Lampard, mandag aften til Sports Illustrated efter Chelseas nederlag på 0-2 til Manchester United i Premier League. Her måtte Andreas Christensen lade sig udskifte i pausen med en blodtud, efter at danskeren fik Anthony Martials albue i hovedet i en duel kort før pausen. Få minutter efter duellen kom Martial først på en bold foran Andreas Christensen. Men Frank Lampard forsvarer den 23-årige dansker ved Manchester Uniteds mål. »Jeg føler for Andreas Christensen. Jeg synes, at han – ligesom han har været den seneste tid – var rigtig god. Han var aggressiv mod Martial, stjal bolde og så rolig ud som altid, så jeg kan godt se igennem fingre med hans spil ved det første mål, fordi han havde en brækket næse«, siger Frank Lampard til Sports Illustrated.

Håndbold. KIF Kolding har sikret sig den 204 centimeter høje nordmand Vetle Rønningen på en toårig kontrakt. Det skriver KIF Kolding i en pressemeddelelse. »Jeg glæder mig til at spille for KIF Kolding og i den danske liga. Dette er en kæmpe mulighed for mig for at udvikle mig yderligere som håndboldspiller. Jeg håber, at jeg de næste to år kan bidrage til både holdets og klubbens generelle udvikling«, siger Rønningen i pressemeddelelsen.

Fodbold. Tottenhams offensive profil Son Heung-min skal opereres og forventes ude i flere uger. Det skriver Tottenham på klubbens hjemmeside. Sydkoreaneren skal opereres i denne uge, efter at han har pådraget sig et brud på sin højre arm, oplyser Tottenham. Son pådrog sig skaden, da Tottenham vandt 3-2 ude over Aston Villa i Premier League i søndags. Der bliver ikke sat en længde på den pause, som Son nu står over for. Men Tottenham skriver, at Son er sat på sidelinjen i flere uger. Tottenham, som onsdag skal møde tyske RB Leipzig i Champions Leagues ottendedelsfinale, er i forvejen uden stjerneangriberen Harry Kane, der også er ukampdygtig med en skade.

Fodbold. FC Midtjylland har forlænget kontrakten med den brasilianske profil Evander frem til sommeren 2024. Det oplyser superligaklubben på sin hjemmeside. Der er tale om en forlængelse på et halvt år. 21-årige Evander blev i sommeren 2018 hentet til Midtjylland på en lejeaftale fra Vasco da Gama i Brasilien. Et halvt år senere udnyttede FC Midtjylland en klausul i kontrakten til at købe Evander, som fik en femårig kontrakt.

Foto: Karim Sahib/Ritzau Scanpix 36-årige Kim Clijsters har bestemt ikke glemt at spille tennis, men der er et stykke vej til toppen.

Tennis. Der var ikke tale om noget eventyrligt comeback til den største tennisscene for Kim Clijsters, da hun mandag tabte i to sæt til spanieren Garbiñe Muguruza i en WTA-turnering i Dubai. Men det kunne være gået værre. Clijsters viste i momenter prøver på de evner, der sikrede hende 41 WTA-titler i single, før hun stoppede karrieren i 2012. Og belgieren selv var tilfreds med præstationen. »Jeg havde en god fornemmelse ude på banen«, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Jeg føler en anelse – måske ikke lettelse – men en følelse af at jeg kunne håndtere tempoet«. Muguruza vandt 6-2, 7-6 (8-6).

Fodbold. FC Nordsjælland har forlænget kontrakten med højrebacken Oliver Villadsen, så den gælder frem til sommeren 2024. Det skriver superligaklubben på sin hjemmeside. »Jeg har været her i ti år, og jeg føler stadig, at jeg har meget at lære. Jeg har fokus på at støtte holdet, få mere spilletid og nå top-6«, siger 18-årige Villadsen til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Alexander Jakobsen fortsætter karrieren i den bedste norske række, hvor han skal spille for Sarpsborg 08. Sarpsborg skriver på sin hjemmeside, at Jakobsen har indgået en etårig kontrakt med klubben, der blev nummer 12 i Eliteserien i den forgangne sæson. Tidligere har den nu 28-årige Alexander Jakobsen spillet for klubber som Norrköping, Kalmar og Viborg.

Cykling. Tom Dumoulin har ikke fået den bedste start på sæsonen 2020 for sit nye hold, Jumbo-Visma, men det er der en god grund til, forklarer den hollandske cykelrytter. 29-årige Dumoulin skriver i et opslag på Instagram, at han har været syg. »Som I alle sammen ved, har jeg ikke haft det så godt på det seneste. I sidste uge fandt vi parasitter i min mave, og siden har jeg taget medicin. Jeg har det nu meget bedre og ser frem til at begynde planlægningen af min sæsonstart og mine mål meget snart. Jeg holder jer opdateret«, skriver han.