Duplantis kikser sine tre forsøg på endnu en verdensrekord i stangspring

Fodbold. Det bliver først i næste sæson, der igen vil være fyldt på Sydsiden-tribunen på Brøndby Stadion. Kapaciteten har gennem længere tid været nedsat fra ca. 4.700 til 2.700, da skrøbelige betonelementer skabte frygt for at en fuld tribune i værste fald kunne kollapse. Brøndby forventer at påbegynde reparationsarbejdet i april. Det vil tage op til tre måneder at gennemføre. Skaderne på tribunen blev oprindeligt konstateret i november 2018 og skulle have været udbedret i efteråret 2019, men på det tidspunkt var der lavvande i klubkassen, der først for nyligt er blevet fyldt op efter en aktieemission.

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp roser på Atlético Madrids stærke defensiv efter spaniernes 1-0-sejr i den første 1/8-finale i Champions League mod de regerende mestre. »Det var den kamp og fight, som vi havde forventet. Desværre gik det ikke, som vi havde håbet. De forsvarede med alt, de havde. Specielt i deres eget felt var de fantastiske. Når man kommer bagud mod et hold som det her, så bliver det svært, for så har de det resultat, som de gerne vil have. De havde også været tilfredse med 0-0«, siger Klopp ifølge Ritzau til britiske BT Sport. Der er returkamp i Liverpool 11. marts.

Ishockey. Nikolaj Ehlers var NHL-nattens mest iøjnefaldende dansker, da han scorede et mål og lavede to assist i Winnipegs sejr på 6-3 over LA Kings. Andetsteds i NHL blev Frederik Andersen skudt i sænk i målet for Toronto, der tabte 2-5 til Pittsburgh. Oliver Bjorkstrand scorede for Columbus, der tabte 1-5 til Philadelphia Flyers, mens Frans Nielsen og Detroit sejrede 4-3 mod Montreal.

Fodbold. Tottenham-angriberen Son Heung-min risikerer at være færdig for denne sæson efter et brud i den højre arm. »Jeg regner ikke med ham mere i denne sæson«, siger Tottenham-manager José Mourinho, der i forvejen må undvære superangriberen Harry Kane. Tottenham møder Leipzig i aften i Champions League.

Fodbold. Har der været matchfixing i VM-kvalifikationen? Det undersøger Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) nu. Det er i forbindelse med en kamp mellem Myanmar og Kirgisistan, der er opstået mistanke om aftalt spil. Myanmar tabte 7-0.