Martin Braithwaite roses så meget på Twitter, at han bliver kaldt for en ged

På Twitter roses Martin Braithwaite så meget, at Barcelona-fans kalder ham for G.O.A.T.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I manges øjne er Martin Braithwaites transferskifte til FC Barcelona formentlig en hjernevrider, der nok aldrig forsvinder.

Blå bog Martin Braithwaite Født 5. juni 1991 i Esbjerg. Klubber: 2009-2013: Esbjerg fB 2013-2017: Toulouse 2017-2019: Middlesbrough 2018: Bourdeaux (lån) 2019: Leganés (lån) 2019-2020: Leganés 2020-: FC Barcelona Dansk pokalmester 2013. 39 landskampe/7 mål for Danmark

Et er, at danskeren faktisk gennemførte det fantastiske skifte, som afføder de fleste panderynker, men at danskeren præsterede, som han gjorde i sin første kamp med to målgivende aktioner efter at være blevet skiftet ind med 18 minutter tilbage mod Eibar, har ligeledes givet anledning til mere undren. Men en god en af slagsen.

»Helt ærligt, så lignede det slet ikke en bunke lort«, skriver en bruger.

For kort tid efter Martin Braithwaites sensationelle debut for FC Barcelona lørdag, blev det sociale medie Twitter hjemsted for et virvar af rosende, kække og sjove bemærkninger rettet mod danskeren. Både fra danske og spanske brugere.

Hashtagget #TakeMyBraithAway trendede, G.O.A.T (greatest of all time) og et photoshoppet billede af Martin Braithwaite stående med Ballon d’Or (prisen som verdens bedste fodboldspiller, red) var bare et lille udsnit af kommentarer og billeder, som danskeren havde gjort sig fortjent til.

We’re going to get #TakeMyBraithAway trending aren’t we? — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) February 22, 2020

Hashtagget #TakeMyBraithAway skal repræsentere den stærkt forundrede følelse mange har fået efter Martin Braithwaites overraskende præstation, som den tidligere Esbjerg-spiller leverede.

Derudover blev danskeren sammenlignet svenske Henke Larsson, der spillede i FC Barcelona fra 2004-2006. Han spillede 40 kampe og scorede 13 mål.

1. marts kan Martin Braithwaite måske spille endnu en afgørende rolle, når El Clásico, som er en af europas største fodboldkampe, FC Barcelona mod Real Madrid, nummer 274 skal spilles.

Vestjyden er den femte dansker i FC Barcelona gennem tiderne og den sjette, hvis dansk-spanske Thomas Christiansen (1993-1996) tælles med.

Forgængerne er Allan Simonsen (1979-1982), Michael Laudrup (1989-1994), Ronnie Ekelund (1992-1994) og Line Røddik (2016-2018).