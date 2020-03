Målmandsdrop to minutter før tid sender Sønderjyske i pokalsemifinalen

Automatisk oplæsning

Fodbold. Randers FC havde kontrollen det meste af kampen, da klubben torsdag aften tog imod Sønderjyske i kvartfinalen i pokalturneringen. Alligevel var det gæsterne, der efter 90 minutter bookede pladsen i semifinalen efter en 2-1-sejr. Sønderjyske havde to chancer i hele kampen, men modsat Randers formåede gæsterne at udnytte mulighederne. Sønderjyskes Emil Frederiksen blev matchvinder, da han to minutter før tid hamrede et direkte frispark i kassen via undersiden af overliggeren og ved hjælp af et stort målmandsdrop fra Randers-keeper Jonas Dakir. (Ritzau)

Fodbold. Tottenham-spilleren Eric Dier klatrede efter holdets FA Cup-nederlag til Norwich op på tilskuerpladserne på grund af en strid med en tilskuer. Dele af konfrontationen er optaget på en video og delt på sociale medier. Dier og tilskuerens konfrontation fandt sted på de lavere rækker på Tottenham Hotspur Stadium. På et tidspunkt måtte sikkerhedsfolk gribe ind. På en video af episoden kan man se sikkerhedsfolk holde fast i Dier, der ser ud til at være oprevet. Nogen i videoen råber »slap af«. Ifølge cheftræner for Tottenham Jose Mourinho var Diers lillebror blevet hånet af tilskueren. »Eric gjorde noget, vi som professionelle ikke må gøre, men som enhver af os nok ville have gjort«, siger Mourinho efter kampen ifølge BBC. Tottenhams farvel til turneringen kom efter et nederlag til Norwich i en afgørende straffesparkskonkurrence.

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a — FutbolBible (@FutbolBible) March 4, 2020

Fodbold. Topkampen i den italienske Serie A mellem Juventus og Inter, der var udskudt til midten af maj, spilles nu i stedet for på søndag bag lukkede døre. Det skriver Juventus ifølge Ritzau på klubbens hjemmeside.

Fodbold. Champions League-kampen på tirsdag mellem Valencia og Atalanta spilles uden tilskuere på tribunen på grund af frygten for spredning af coronavirussen.

Fodbold. Michel Platinis karantæne på fire år fra al fodbold var i orden, slår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fast i en afgørelse. Platini fik karantæne på grund af en mistænkelig overførsel på to millioner schweizerfranc (godt 13 millioner kroner) fra den tidligere præsident for Fifa, Sepp Blatter, som verdensforbundets etiske komité ikke kunne finde belæg for. Franskmanden blev oprindeligt idømt 8 års karantæne, men den blev ved diverse instanser sat ned til 4 år, og det finder menneskerettighedsdomstolen altså ikke var en for hård straf, som Platini mener.

Skisport. Efter over en måneds pause på grund af sin fars død 2. februar vender det alpine amerikanske skifænomen Mikaela Shiffrin tilbage til World Cuppen, når svenske Åre 12.-14. marts er vært for tre afdelinger i parallel slalom, slalom og storslalom. Det fortæller Shiffrin i et følelsesladet indlæg på twitter. »Jeg lover ikke, at jeg rent faktisk er i stand til at løbe, når tiden kommer, og jeg har ikke nogen mål. Jeg håber bare, jeg kan tage nogle sving godt. Det ville gøre min far glad«, skriver Shiffrin.

Golf. Nicolai Højgaard fik en god start på Qatar Masters. Her gik den kun 18 årige dansker første runde i European Tour-turneringen i syv slag under par. Det rækker til en 1. plads. Højgaard lavede hele ni birdies, mens det blev til to bogeys, hvoraf den sidste kom på 18. og sidste hul. Golfkometen var ikke den eneste dansker, der var godt spillende torsdag. Jeff Winther indtager en delt 3. plads efter en runde i fem slag under par. Benjamin Poke og Nicolai Højgaards tvillingbror, Rasmus, er også med. De ligger efter førsterunde på henholdsvis en delt 16.- og 41.-plads i tre og et slag under par.

Tennis. Davis Cup-kaptajn Frederik Løchte Nielsen har opstillingen klar til weekendens opgør mod Puerto Rico i Holbæk. 25-årige Mikael Torpegaard og 16-årige Holger Rune skal spille singlerne, mens Løchte Nielsen får selskab af Søren Hess-Olesen i doublen.

Cykling. Det italienske World Tour-løb Strade Bianchi lørdag for både mænd og kvinder er aflyst af frygt for spredning af coronavirus. Samtidig meddeler Astana med blandt andet Jakob Fuglsang, at holdet trækker sig fra alle løb frem til 20. marts.

Håndbold. Aalborg siger efter sæsonen farvel til 22-årige Knud Ronau, der skifter til den svenske klub Ystads IF. Det oplyser nordjyderne i en pressemeddelelse

Ishockey. Ishockeyspilleren Lars Eller scorede sit sæsonmål nummer 16 i NHL natten til torsdag dansk tid. Desværre for Eller og holdkammeraterne fra Washington Capitals rakte det ikke til point i kampen mod Philadelphia Flyers, der vandt 5-2. Efter 66 kampe er Washington Capitals på tredjepladsen i Eastern Conference.

Fodbold. Brøndby IF kom som forventet ud af det forgangne kalenderår med et stort minus. Klubben har torsdag fremlagt sit regnskab for 2019, og af det fremgår det, at Brøndby havde et underskud på 78,7 millioner kroner. Omsætningen lå på 175,1 millioner kroner. På forhånd havde Brøndby regnet med et underskud på 75-79 millioner kroner. Brøndby forventer også et minus på bundlinjen for 2020 - dog et noget mindre underskud på mellem 20 og 30 millioner kroner.