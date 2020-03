Neymar viser vej for PSG, der knækker Dortmund 2-0 i Paris

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 11. marts TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 4. etape TV 2 Sport 10.00/17.00 Badminton: All England TV 2 Sport X 1.00 Basketball: Dallas-Denver TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Atlético Madrid TV3 Sport 18.30 Fodbold: Gladbach-FC Köln 21.00 Fodbold: Paris SG-Dortmund 1.05 Ishockey: Chicago-San José TV3 Max 17.00 E-sport: Superligaen Eurosport 1 14.40 Cykling: Paris-Nice 17.25 Skihop: World Cup

Fodbold. I Paris skulle PSG, der havde Kylian Mbappé på bænken, onsdag aften forsøge at besejre Dortmund i Champions League-ottendedelsfinalen, helst uden at tyskerne, som vandt første akt 2-1, scorede. Neymar sendte sit hold på sejrskurs, da han i første halvleg kastede sig frem og headede bolden i nettet, og derefter styrede pariserne kampen.

Inden de første 45 minutter var spillet, øgede PSG-forsvareren Juan Bernat til 2-0, og det franske storhold kunne gå til pause med en rar fornemmelse af, at man med succes rakte ud efter kvartfinalerne.

Efter godt en times spil kom Mbappé, der tirsdag klarede frisag i en coronavirustest, på banen, og PSG-fans kunne drømme om at se det elskede sammenspil mellem ham, Neymar og Edinson Cavani oppe foran.

Det samarbejde udløste dog ikke flere scoringer, men 2-0 var rigeligt for PSG, som denne gang er kommet videre i den turnering, klubbens arabiske ejere så gerne vil vinde. Dortmund kom med for lidt på Parc des Princes, og det europæiske eventyr for den unge nordmand Erling Braut Haaland er dermed slut for denne gang.

Fodbold. Europa League-ottendedelsfinalerne mellem Sevilla og AS Roma samt Inter og Getafe bliver ikke spillet torsdag på grund af coronavirus, meddeler Uefa onsdag.

Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

Fodbold. Den spanske La Liga står muligvis foran en corona-suspendering. Det vurderer den anerkendte journalist, forfatter og blogger Guillem Balague i et tweet.

In the next few hours the Spanish FA, LaLiga and the Players Union will meet to discuss the possibility of stopping LaLiga from now on (the FA has cancelled all completions from 2nd B below, the ones they control and want First and Second division also cancelled) — Guillem Balague (@GuillemBalague) March 11, 2020

Basketball. Danske Bakken Bears er igen klar til en semifinale i turneringen Fiba Europe Cup. Onsdag aften var det aarhusianske mandskab en tur i Hviderusland og tog hjem fra mødet med Tsmoki-Minsk med en sejr på 93-87. Da Bakken Bears også vandt første kampe i Danmark, går det danske hold videre til semifinalen med to sejre i bagagen. Modstander i semifinalen bliver den samlede vinder af opgøret mellem Ventspils fra Letland og Bahçehir Koleji fra Tyrkiet.

Tennis. Den tidligere nr. 1 på ranglisten, skotske Andy Murray, der ikke har spillet på ATP Tour-niveau siden november sidste år på grund af en skade, har planer om et snarligt comeback. »Jeg har gennemført et stort genoptræningsarbejde de seneste måneder og mangler nu bare at spille noget tennis. Mit kortsigtede mål er at spille med i Miami, hvis jeg ikke igen får problemer med hoften«, siger Andy Murray til atptennis.com. Efter aflysning af Indian Wells er det dog lidt usikkert, om Miami Open bliver spillet som planlagt fra 25. marts.

Basketball. På grund af risikoen for spredning af coronavirus har NBA-holdet Golden State Warriors valgt at spille for tomme tribuner i kampen mod Brooklyn Nets, der spilles natten til fredag dansk tid. Det skriver holdet i et opslag på Twitter. Alle arrangementer frem til 21. marts i Chase Center, der er Golden State Warriors’ hjemmebane, bliver aflyst eller udsat, skriver holdet.

Golf. Med en forrygende afslutning vandt Jeppe Huldahl for anden gang i træk på Ecco Tourens Winter Series i Spanien, der er en del af golfens 3. division. Huldahl vandt en European Tour-turnering i 2009, men kunne ikke siden følge den succes op og indstillede i 2015 karrieren for i stedet at blive ekspertkommentator på en golfkanal. Lysten kom dog tilbage, og de seneste to år har han spillet på Challenge Touren med en tredjeplads som bedste resultat. I sidste uge vandt han så for første gang i ti år og den sejr blev fulgt op af endnu en, da han i sidste runde af PGA Catalunya Resort Championship avancerede fra en 10.-plads til sejren ved at lave birdie på fem af de sidste otte huller. Sejren indbragte for anden uge i træk Jeppe Huldahl 67.500 kr.

Tennis. Holger Rune er videre til 2. runde af ITF-turneringen Istarska Rivijera i Porec i Kroatien. Teenageren vandt over serberen Marko Miladinovic 6-4, 1-6, 6-4.

Alpint. Kvindernes World Cup-afdeling i svenske Åre er aflyst. Den skulle være afviklet fra torsdag til lørdag. Dermed er World Cup-sæsonen slut, da også finalestævnet i Norditalien er aflyst.

Fodbold. Den spanske pokalfinale mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao, der skulle være spillet 18. april, er blevet udskudt til en endnu ikke fastlagt dato på grund af coronavirus. Det siger en talsmand fra Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) ifølge Reuters.

Fodbold. Superligaklubben AGF går ind i kvindefodbold. Onsdag er det meddelt, at AGF sammen med VSK Aarhus, der er etableret i kvindernes bedste række, samt IF Lyseng søsætter det fælles eliteprojekt ’AGF Kvindefodbold’ fra starten af den kommende sæson. »I AGF har vi gennem længere tid med stor interesse fulgt med i den positive udvikling, kvindefodbolden har gennemgået både nationalt og internationalt, og vi har også fået forskellige opfordringer fra klubber i Aarhus til at engagere os. Et samarbejde omkring kvindefodbolden med Jyllands to største klubber på medlemssiden, IF Lyseng og VSK Aarhus, flugter godt med vores fokus på at favne hele byen, og det er med til at brande AGF endnu stærkere både lokalt og nationalt«, siger Jacob Nielsen, adm. direktør i AGF.

Fodbold. Flere spanske og italienske aviser, herunder AS og Marca, har offentliggjort billeder at tre Napoli-spillere – Fernando Llorente, José Callejón og Daniel Ospina – da de i nat stod i kø ved et supermarked i Napoli for at hamstre fornødenheder til livet i det coronahærgede Italien.

Fodbold. Også U21-landsholdet er nu direkte berørt af coronafaren. Holdet skal spille uden tilskuere i EM-kvalifikationskampen 31. marts i Rumænien. Ifølge DBU samles U21-spillerne i Barcelona 25. marts, inden holdet rejser videre til Rumænien. Bologna-spilleren Andreas Skov Olsens deltagelse er uvis, da han bor i Bologna-regionen, der er lukket ned. DBU satser ifølge Ritzau dog på, at angriberen kan komme med til kampen.

Fodbold. Den første spiller i Tyskland er testet positiv for coronavirus. Det skriver Kicker. Der er tale om Hannover 96-spilleren Timo Hübers. Han har ifølge Kicker endnu ingen symptomer og er blevet smittet ved et arrangement, hvor ingen af hans holdkammerater deltog.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) afviser ifølge AP, at der som påstået i det italienske medie Tuttosport tirsdag er lande, der har opfordret til, at sommerens EM-turnering udskydes eller droppes helt. »Uefa er ikke blevet opfordret til at flytte eller aflyse turneringen«, lyder det fra en Uefa-talsmand. EM-turneringen skal spilles i 12 lande – herunder med København som dansk vært for 4 kampe fra 12. juni. »Uefa tager coronasituationen meget alvorlig. Vi holder nøje øje og er i løbende kontakt med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og nationale myndigheder omkring coronavirus og udviklingen«, lyder det endvidere fra Uefa.