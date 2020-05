Corona-effekt: Karantæneramt Makienok frygter at ryge direkte i kamp

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. To coronasmittede holdkammerater i Dynamo Dresden fra den tyske 2. Bundesliga har sendt den danske angriber Simon Makienok og resten af holdet i 14 dages karantæne en uge før genoptagelse af ligaen. Men det er ikke kun ærgrelsen over ikke at komme i kamp næste weekend og hjemmekarantænen, som bekymrer Makienok. Coronapausen betyder, at det bliver et komprimeret program, som skal afslutte sæsonen. Og mens Makienok og co. nu igen er forhindret i at træne, kommer de andre klubber i gang og kan banke rusten af.

»Der er ikke meget, man kan lave. Vi har lige fået besked på, at alle kommer til at få en cykel og en yogamåtte. Men det er jo ikke sammenligneligt med, hvad man kan lave uden for og på en fodboldbane«, siger han til TV2 Sport. »Alle kampe for os er sådan nærmest livsvigtige, så det gør det selvfølgelig også endnu mere unfair, hvis vi skal direkte ud og præstere i så vigtige kampe uden at have trænet i to uger«. Ligaen blev suspenderet af coronapandemien med ni spillerunder igen. Dynamo Dresden ligger til nedrykning og har således hårdt brug for point, når spillet genoptages.

Fodbold. Noget tyder på, at der måske er sat dato på, hvornår Champions League genoptages efter coronapausen. I hvert fald siger Lyons præsident, Jean-Michel Aulas, til det franske medie RTL, at klubben har fået bekræftet, at man skal møde Juventus på udebane 7. august. »Vores kamp imod Juventus er blevet bekræftet til at skulle spilles 7. august. Den vil blive spillet i Torino uden tilskuere«, siger han til RTL. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der står for Champions League, siger søndag til nyhedsbureauet dpa, at datoerne ikke er fastlagt. Men ifølge Aulas er datoen altså bekræftet. Champions League har ligget stille siden 11. marts, hvor halvdelen af ottendedelsfinalernes returkampe blev afviklet, og opgøret Juventus-Lyon skulle have været spillet 17. marts.

Fodbold. Fem spillere fra La Liga og Segunda Division i Spanien er testet positive for corona. Det oplyser organisationen bag La Liga ifølge nyhedsbureauet Reuters. Nyheden kommer, efter at alle spillere i de to rækker samt staben er blevet testet for coronasmitte. De fem spillere, som der ikke er blevet sat navne på, er alle blevet isoleret hjemme, inden de skal testes på ny i løbet af de kommende dage for at afklare, om de kan vende tilbage til træning.

Fodbold. Den portugisiske klub Vitoria Guimaraes oplyser, at tre af klubbens spillere er blevet testet positive for coronavirus. Det skriver nyhedsbureauet AFP. De portugisiske hold har for nylig genoptaget træningen med henblik på at blive klar til genoptagelsen af ligaen i slutningen af maj. De tre spillere er nu sendt i karantæne. Der resterer 10 runder af sæsonen i den bedste portugisiske række, som føres af FC Porto.

Foto: Lars Poulsen Åge Hareide kan være på vej til et nordisk klubjob.

Åge Hareide kan være på vej til et nordisk klubjob. Foto: Lars Poulsen

Fodbold. Coronapandemien endte Åge Hareides tid i spidsen for Danmarks fodboldlandshold før tid. Med sine 67 år kan han trække sig tilbage og nyde en pensionisttilværelse, men Hareide har ikke umiddelbart planer om at stoppe trænerkarrieren. Til svenske Fotbollskanalen fortæller han, at hans agent har været i kontakt med flere klubber, men at han indtil nu ikke har haft fokus på, hvad der skulle ske efter EM. Tankerne om fremtiden har dog meldt sig, og Hareide kan godt se sig selv fortsætte på de nordiske breddegrader. »Allsvenskan og Superligaen er de mest kendte i Norden. Jeg har været der og mærket det, og tiden i Malmö FF var helt fantastisk. Jeg nød virkelig Skåne. Vi får se, hvad der sker i fremtiden«, siger Åge Hareide.

Coronavirus. Canadas nyeste stjerne på WTA Touren, 19-årige Bianca Andreescu, har i flere år nydt godt af en meget fin service på sit lokale sygehus i Toronto, Humber River Hospital, så da sygehuset under den igangværende coronakrise pludselig stod og manglede værnemidler, slog hun til, og det uden ketsjer altså. Tennisstjernen, der allerede har tjent en solid håndfuld millioner på sin sport, skaffede både særlige kitler og masker til personalet, som derefter kunne arbejde med lidt større sikkerhed for både eget og patienters helbred.

Fodbold. En tredje spiller fra Brightons førstehold er testet positiv for coronavirus, bekræfter Premier League-klubbens direktør, Paul Barber. Tidligere er to andre Brighton-spillere testet positive i marts og april, så der har indtil videre været et tilfælde i hver af de seneste tre måneder. Det seneste smittetilfælde kommer på et skidt tidspunkt, eftersom Premier League planlægger at genoptage den suspenderede sæson. Klubberne skal mødes mandag for at diskutere ’Projekt Genstart’, som omhandler en mulig genoptagelse af kampe i juni, når der er grønt lys fra regeringen.