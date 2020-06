Indersiden: FC Midtjylland har vist sagt farvel til FCK, der får brug for fansene i Parken

Forståeligt, at FCK kæmper for at få folk på tribunerne. Solbakken så, at han ikke havde brug for Bendtner. Hobro-træner på pædagogisk opgave i ’sagen’ om angribers skifte til OB.