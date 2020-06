Liverpool og Newcastle knæler i sympati med George Floyd. I Ungarn truer forbund spillere med straf

Automatisk oplæsning

Fodbold. I kølvandet på amerikaneren George Floyds død tager 29 spillere fra Liverpool FC afstand fra racisme i en fælles markering. Det sker med et billede af spillerne i en rundkreds, mens de knæler. Billedet er blandt andet delt af spilleren Georginio Wijnaldum. Newcastle Uniteds spillere fulgte tirsdag trop ved også at poste på Twitter.





Fodbold. I Ungarn har Ferencvaros’ norske spiller Tokmac Nguen fået en skriftlig påtale af Det Ungarske Fodboldforbund for at fremvise en undertrøje med påskriften ’Justice for George Floyd’. Det skriver AP. Det Ungarske Fodboldforbund meddeler, at der i eventuelle lignende sager fremover vil blive handlet efter regulativerne – det vil sige, at forbundet vil se på muligheden for at idømme spilleren karantæne eller bødestraf. Tokmac Nguen blev født i en flygtningelejr i Afrika og flyttede til Norge, da han var 5 år.

Fodbold. Superligaens bundprop Silkeborg IF har forlænget kontrakterne med seks spillere: Kees Luijckx, Filip Lesniak, Brumado, Rafael Romo, Frederik Møller og Shkodran Maholli tager juli måned med i klubben, mens Marc Rochester har valgt at takke nej til en korttidsaftale og er i stedet blevet fritstillet dags dato.

Fodbold. 1. divisionsklubben Fremad Amager, der ejes af en monegaskisk rigmand, har fået ny direktør. Det er Brøndby-ikonet Allan Ravn, der afløser Michael Jahn som daglig leder.

Ishockey. Odense Bulldogs har skrevet en etårig kontrakt med den tjekkiske målmand Tadeas Galansky. Han kommer tilbage til Fyn efter fire år i det nordjyske hos Aalborg og senest en sæson i Frederikshavn.

Fodbold. Manager Ralph Hasenhüttl har skrevet under på en ny fireårig kontrakt med Premier League-klubben Southampton, så han nu er bundet til klubben frem til sommeren 2024.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) opfordrer nationale turneringsarrangører og forbund til at udvise ’sund fornuft’ i sager, der vedrører støtte til den politidræbte amerikaner George Floyd. Det sker, efter at netværket Football Against Racism in Europe (Fare) mandag brokkede sig over, at blandt andet Dortmunds Jadon Sancho havde fået en advarsel for at flashe støtte til den dræbte ved et budskab om ’Justice for George Floyd’ på sin undertrøje. »Fifa har fuld forståelse for de stærke følelser og bekymringer, der udtrykkes af mange spillere i lyset af de tragiske omstændigheder i George Floyd-sagen«, meddeler Fifa til AP.

Motorsport. Formel 1-sæsonen starter officielt 5. juli i Speilberg i Østrig, hvor der også køres weekenden efter. Yderligere seks grandprixer er nu sat i kalenderen meddeler F1-organisationen, der forventer at præsentere en fuld sæsonkalender i løbet af de kommende uger.

Formel 1 2020 – foreløbig kalender

5. juli: Spielberg, Østrig

Spielberg, Østrig 12. juli: Spielberg, Østrig

Spielberg, Østrig 19. juli: Hungaroring, Ungarn

Hungaroring, Ungarn 2. august: Silverstone, England

Silverstone, England 9. august: Silverstone, England

Silverstone, England 16. august: Barcelona, Spanien

Barcelona, Spanien 30. august: Spa, Belgien

Spa, Belgien 6. september: Monza, Italien

Fodbold. Mandag trådte en stribe mindre regelændringer i kraft. International Football Association Board (Ifab), der er organet, der kontrollerer fodboldloven, har blandt andet modificeret reglen omkring hånd på bolden. En bold, der rammer skulderen under armhulehøjde, skal ikke længere betragtes som strafbart, med mindre bolden går direkte i mål eller skaber en målchance. Spillere kan fremover også gå helt til grænsen ved straffesparkskonkurrencer. Får man en advarsel under en pirrelig dyst fra 11-meter-pletten og har man allerede en i forvejen, så slipper man af sted med det uden at blive udvist. Regelændringerne gælder for nye turneringer, der startes efter 1. juni.

Boksning. Legenden Floyd Mayweather vil betale for begravelsen, når George Floyd om en uge skal begraves. George Floyd døde under en voldsom anholdelse i politiets varetægt 25. maj i Minnesota, hvilket siden har udløst protester i hele USA. Floyd døde, efter at en hvid politibetjent pressede sit knæ mod den liggende Floyds hals i næsten ni minutter.

Fodbold. Las Palmas fra den næstbedste spanske række vil spille med tilskuere på lægterne, når sæsonen genstarter 13. juni. Det meddeler klubpræsidenten Miguel Angel Ramirez. De Kanariske Øer indleder i denne uge tredje fase af samfundsgenåbningen i Spanien og her er det ifølge Marca tilladt ud udnytte 30 procent af stadionkapaciteten. Det vil give plads til. ca. 9.000 tilskuere på stadion. De Kanariske Øer beliggende ca. 1.500 km sydvest for det spanske fastland og med lidt over 2 millioner indbyggere har haft langt færre coronasmittede og døde (160) end det øvrige Spanien (27.000) – og for den sags skyld også Danmark (576).

Fodbold. Når Real Madrid genoptager jagten på FC Barcelona i La Liga med hjemmekampen mod Eibar 14. juni, så sker det ikke på klubbens hjem gennem de seneste 73 år, Estadio Santiago Bernabeu. Kolossen med plads til 81.000 tilskuere skal have foretaget renoveringsarbejder, når der nu alligevel ikke kan lukkes tilskuere ind. Real Madrid spiller i stedet deres resterende hjemmekampe på klubbens træningsanlæg i den nordøstlige forstad Valdebebas på Estadio Alfredo di Stéfano med plads til 6.000 tilskuere.

Fodbold. Kampprogrammet for den italienske Serie A er udfærdiget og det viser, at ligaen indledes 20. juni med opgøret Torino-Parma og afsluttes 2. august. I 34. spillerunde 20. juli mødes topholdet Juventus og forfølgerne Lazio. Blot et point adskiller mandskaberne ved genstarten. Der resterer 12 spillerunder plus det løse – i alt 124 kampe på 44 dage.