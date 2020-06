Cykelstjerne på hospitalet efter voldsomt uheld på træningstur

Automatisk oplæsning

Cykling. Stjernen Niki Terpstra (Direct Energie) er blevet indlagt på hospitalet efter et voldsomt styrt på en træningstur tirsdag. Det oplyser hollænderens kone i opslag på Instagram og Twitter. »Niki faldt slemt på en træningstur. Han er på hospitalet og skal blive der et par dage. Hans liv er ikke i fare, men han skal brug tid til at komme sig efter episoden«, meddeler hustruen. Ifølge det hollandske medie NOS blev Terpstra fløjet på hospitalet, hvor han fik konstateret en punkteret lunge, en hjernerystelse, et brækket kraveben og brækkede ribben. I 2019-udgaven af Flandern Rundt pådrog han sig en hjernerystelse i et styrt, og i Tour de France få måneder senere udgik han med et brækket skulderblad.

Fodbold. Landsholdsangriber Yussuf Poulsen startede stærkt efter coronapausen med både scoringer og som anfører og omdrejningspunkt for RB Leipzig, men nu er sæsonen slut for danskeren. »’Yussi’ kommer ikke i aktion igen i denne sæson«, siger Leipzig-træner Julian Nagelsmann ifølge Bulinews på et pressemøde forud for onsdagens kamp mod Düsseldorf. Yussuf Poulsen slutter sæsonen med fem mål og seks assist, og skal nu fokusere på at blive sin ankelskade kvit. Bundesligasæsonen slutter om 11 dage, men Leipzig er fortsat med i Champions League, som formentlig skal færdigspilles i august. Uefa træffer en beslutning om mesterligaen og Europa League onsdag.

Fodbold. Hamburger SV formøblede i den tyske 2. Bundesliga en 1-0-føring og måtte nøjes med 1-1 hjemme mod Osnabrück. Resultatet betyder, at Arminia Bielefeld efter 11 år i den næstbedste og tredjebedste række er tilbage i Bundesligaen, hvor de i næste sæson blandt andre skal møde Borussia Mönchengladbach. Borussia sejrede tirsdag 3-0 hjemme over Wolfsburg og holdt sig dermed inde i kampen om en plads i næste sæsons Champions League.

Fodbold. Asger Sørensen scorede to mål i Nürnbergs 6-0-ydmygelse af Wehen i 2. Bundesliga. Sejren sender Nürnberg op på 36 point for 32 kampe, og klubben er nu tre point over nedrykningsstregen.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger fra ind- og udland

Fodbold. Den tidligere FC København-spiller Carlo Holse debuterede for Rosenborg i Norge, da han kom på banen i de sidste 20 minutter af 0-0-opgøret mod Kristiansund. Philip Zinckernagel scorede for Bodø/Glimt i en 4-2-sejr ude over Viking, da den norske sæson blev indledt.

Fodbold. Europamesteren Fernando Santos forbliver træner for Portugal frem til både EM i 2021, VM 2022 og EM i 2024. Kontrakten er er tirsdag blevet forlænget med fire år.

Tennis. Denne sæsons US Open har fået grønt lys til afvikling. Det meddeler New Yorks guvernør Andrew Cuomo ifølge AP. Grandslamturneringen skal dog spilles uden de hundredetusinder af højlydte, passionerede og til tider udisciplinerede tilskuere, der hvert år gør eventen til noget helt særligt. Der serves første gang 31. august.

Håndbold. Det danske landshold for mænd skal op mod Nordmakedonien, Schweiz og Finland i kvalifikationen til EM 2022. De to bedste fra hver gruppe kvalificerer sig direkte til EM, mens de fire bedste treere fra de i alt otte puljer også får billet til slutrunden i Ungarn og Slovakiet.

Cykling. Den slovakiske stjerne Peter Sagan (Bora-hansgrohe) dropper de udskudte klassikere Flandern Rundt (18. oktober) og Paris-Roubaix (25. oktober) i år. Årsagen til Sagans afbud er, at han for første gang skal køre det italienske etapeløb Giro d’Italia. Det oplyser holdchefen Ralph Denk ifølge Ritzau.

Fodbold. Flere hjemsendte danske landsholdsspillere med arbejdsgivere i udlandet træner under landstræner Lars Søndergaard træner i Brøndby. »Vi kommer nogle af de spillere, som bare skulle træne individuelt, i møde, så de får lidt hold- eller gruppetræning. Mange af dem er sendt hjem på lønkompensation eller på ferie, og de må ikke træne med andre klubber, men de må gerne træne med landsholdet, hvis de bliver indkaldt«, forklarer landstræneren til Ritzau. Lars Søndergaard havde til træningen rådighed over Stine Larsen, Rikke Sevecke, Cecilie Sandvej (alle FC Fleury), Janni Arnth (Fiorentina), Luna Gevitz (Guingamp), Matilde Lundorf (Brighton), Signe Bruun (PSG) og Amalie Thestrup (AS Roma).

Fodbold. FC Midtjylland og den 33-årige finske midtbanespiller Tim Sparv har forlænget samarbejdet med en måned, så kontrakten nu først udløber 31. juli, når sæsonen er slut.

Fodbold. Vendsyssel FF fra NordicBet Liga har skrevet en toårig kontrakt med den 24-årige målmand Emil Kobberup fra Jammerbugt FC i 2. division.

NFL. CNN har ansat New Orleans Saints’ Malcolm Jenkins som kommentator i spørgsmål om racisme og social retfærdighed. Den bramfri NFL-veteran vil således være med fra studiet i flere af CNN’s udsendelser. Det rapporterer NBC Sports. Jenkins har brugt mange år på at lede ngo’er og støtte græsrodsorganisationer for at adressere ulighederne i det amerikanske strafferetssystem og uddannelsessystem samt den store forskel på rig og fattig i samfundet. »Jeg tror, at jeg kan være en stemme for andre sportsaktivister og dem, der har dedikeret deres liv til at ændre lovgivning, politikker og reformer for ligestilling mellem mennesker«, udtaler Malcolm Jenkins i en erklæring. 32-årige Jenkins går ind i sin 12. NFL-sæson og skrev i marts kontrakt med New Orleans Saints for anden gang i sin karriere.

Basketball. Bakken Bears-mændene og de øvrige deltagende klubber kommer ikke til at færdigspille denne sæsons Fiba Europe Cup. Det Internationale Basketballforbund (Fiba) har således valgt helt at droppe sæsonens turnering, der var nået til semifinalestadiet, på grund af coronakrisen.

Fodbold. Der er lavet om på tirsdagens træningsplaner i OB efter mandagens beskæmmende 0-6-nederlag til Silkeborg i Superligaen. Fynboerne skulle have trænet i Nyborg Idrætspark, men træningen er i stedet rykket til klubbens træningsanlæg i Odense, og programmet står på joggingture og selvransagelse. Det siger OB’s cheftræner, Jakob Michelsen, til Fyens Stiftstidende. Mandag aften stod han i spidsen for det OB-hold, der led klubbens største nederlag i næsten 29 år. Den 39-årige sønderjyde står øjensynligt også i spidsen for fynboerne i torsdagens kamp mod SønderjyskE, som Michelsen tidligere har trænet med succes.