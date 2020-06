Joy Mogensen skælder ud: Dansk håndbold insisterer på at holde VM-regnskab hemmeligt

DHF Event

Overskud og skattekroner

Dansk Håndbold Forbund har kørt driften af EM for mænd i 2014, VM for kvinder i 2015 og VM for mænd i 2019 gennem momsfritagne foreninger. Den seneste hedder DHF Event.

DHF’s forening er blevet momsfritaget af skattemyndighederne, fordi forbundet ønsker at bruge overskuddene fra de tre turneringer til breddehåndbolden alene.

Samlet har DHF tjent 69 millioner kroner på de tre slutrunder.

Selv om turneringerne har været guldrandede forretninger for forbundet, er det alligevel lykkedes at hente 35 millioner kroner i offentlig støtte. Det svarer til 17,5 procent af indtægterne i forbindelse med de tre turneringer.

Foreninger har ikke pligt til at offentliggøre regnskaber. Derfor er det heller ikke muligt at se, hvordan forbundet har forvaltet de store offentlig tilskud. Forbundet nægter trods flere opfordringer fra to kulturministre og Danmarks Idrætsforbund at offentliggøre regnskaberne.

Vis mere