Chokoladeskildpadderne er den største trussel i Ballerup

Pernille Olsens yndlingschokolade er kæmpeskildpadderne med karamel i midten. Allerbedst smager de, når de er »frisk fra fad«, altså direkte fra fabriksbåndet. Er de først blevet pakket i kasser, er det ikke altid, hun gider spise dem.

Kampagne Danmark Leve! Team Danmarks eksperter guider hver dag landets bedste atleter til at kunne præstere i verdenseliten. I digital kampagne får almindelige mennesker mulighed for at optimere deres sundhed med den viden gennem appen Danmark Leve!. Kampagnen startede 7. september og varer fire uger. Politikens abonnenter kan få 20 procent rabat via linket: politiken.dk/plus/rabataftaler/

»Man bliver lidt kræsen«, siger hun og griner, som om hun godt ved, at det er en slags luksusproblem.

Når man arbejder på denne chokoladefabrik, er de velkendte skildpadder da også et djævelsk personalegode. Fra sit skrivebord i virksomhedens værksted kan hun ligesom alle andre ansatte hente alt det slik, hendes søde tand og hjerte begærer. Helt gratis.

Det er nok derfor, hun efter sin egen mening har lidt for meget på sidebenene.

Som så mange andre danskere arbejder hun hårdt på at beherske sig på rejsen til en bedre sundhed. Af samme årsag ligger hun lige nu sammen med flere kollegaer i græsset foran sin arbejdsplads i Ballerup og styrketræner til fællestræning efter endt arbejdsdag.

Pernille Olsen sveder sammen med knap 4.000 andre danskere i Team Danmarks digitale kampagne Danmark Leve!, hvor såkaldte almindelige mennesker i løbet af fire uger skal optimere deres livsstil med inspiration fra professionelle sportsudøveres træningsmetoder. Det sker ved hjælp af en app, hvor de hver dag skal indrapportere på en række parametre. Har de spist sundt? Motioneret? Sovet tilstrækkeligt?





Jeg har brug for konkurrenceelementet, hvor jeg kan udfordre mig selv og konkurrere med min egen daglige indsats Pernille Olsen, 43 år

Hovedpointen er, at det at føre sundhedsdagbog skal give motivation til at nå sit mål for forbedring. Undervejs får deltagerne hjælp og vejledning af tidligere topatleter, blandt andre den olympiske legende Eskild Ebbesen. Håbet er, at deltagerne efter fire uger har forøget deres forventede antal leveår. Virksomheden Toms er med, fordi bedre sundhed er til gavn for både arbejdsgiver og ansatte.

Fristet

Allerede inden man bevæger sig ind på chokoladeproducentens hovedkontor, dufter der lidt af søde sager. Lastbiler venter på at blive pakket og udgør reklamer for de velkendte klassikere, for eksempel den røde guldbarre. I shoppen inden hovedindgangen kan medarbejdere købe forsyninger med hjem til familien til en god pris. Det benytter mange medarbejdere sig af. Også hr-direktøren, der skal have lidt ferien, som begynder i morgen:

»Det er da svært at lade være med at blive fristet, for det er jo gode produkter, vi laver. Det stiller selvfølgelig også højere krav til, at vi påtager os et ansvar for, at vores medarbejdere lever sundt«, siger hr-direktør Carina Buch Jensen.

Derfor har Toms tilbudt samtlige medarbejdere at blive en del af Team Danmarks kampagne. 80 ud af mere end 420 har takket ja. Som en hjælp til de ansatte med at leve op til deres daglige pointmål kan de i kantinen fravælge kulhydrater til frokost, ligesom man må holde møder, mens man går rundt på de grønne arealer omkring fabrikken.

Også træningsseancen, som Pernille Olsen og hendes kollegaer lige nu gennemgår, skal trække deres daglige indrapportering i den rigtige retning.

De fem kvinder ligger på måtter og hører musik fra en lille højtaler, mens de stærkt udfordret af farverige elastikker bevæger højre ben op og ned. Det er benene, der er fokus for dagens træning. Sådan er det hver torsdag, mens det om mandagen gælder maven.

»Kom så, piger«, siger instruktøren, som er en af virksomhedens ansatte. De skifter, så det nu er venstre ben, de træner.

Team Danmarks app er testet på andre virksomheder rundtomkring i verden, for eksempel bilproducenten Toyota. Tidligere resultater har vist, at 43 procent af deltagerne efter kampagnens slutning følte, at de havde bedre balance mellem arbejdsliv og fritid. Folk spiste i gennemsnit 16 procent færre snacks og blev mere fysisk aktive.

Den digitale sundhedskampagne skal fungere som et alternativ til de firmaidrætstilbud, virksomheden plejer at benytte sig af. Eksempelvis DHL-stafetten, som er aflyst på grund af coronasituationen. Ifølge hr-chefen ønsker virksomheden med aktiviteterne at sikre, at medarbejderne har det godt og er glade. Også selv om sundhed i virkeligheden er et privat anliggende.

»Men derfor vil vi jo gerne give vores medarbejdere muligheden for at vælge det sunde alternativ. Det er tilbud, men der er ikke noget, der er tvunget«, siger Carina Buch Jensen.

Hun har ikke nogen tal for, om slikproducentens ansatte lever sundere end resten af befolkningen. Men det er hendes fornemmelse, at hun og hendes kollegaer flugter meget godt med gennemsnittet.

12 dage uden sukker

Pernille Olsen er i dag 43 år. Ligesom alle andre deltagere startede hun kampagnen med at få beregnet sin bodyage ud fra Team Danmarks algoritme. Den vurderede, at hendes krop var 2 år ældre, end hvad der fremgår af hendes dåbsattest. Det er lidt bedre end den gennemsnitlige deltager, hvisbodyage er 2,5 år ældre end den biologiske alder.

Faktisk gik det allerede tidligere på året op for Pernille Olsen, at der skulle sættes ind mod de dårlige vaner. Hun kunne ikke passe sine sommerkjole og lagde derfor sit liv om: Stoppede med at spise brød og pasta og skar ned på sukkeret. Siden har hun tabt 4 kilo. Målet er, at yderligere 10 skal ryge.