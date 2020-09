Erfaring: Det er svært at fange de usunde

Det går da vist egentlig meget fint med at leve sundt. Gør det ikke? Tankerne er nok genkendelige for mange danskere. Det kan da også være svært at forholde sig til, hvor godt eller skidt det går med ens sundhed.

Lige nu har knap 3.900 danskere sat sig for at se præcis den udfordring i øjnene som en del af den digitale sundhedskampagne Danmark Leve!. Her har deltagerne fire uger til at forbedre deres samlede levealder, den såkaldte bodyage. De første data viser, at deltagerne i gennemsnit er 2,5 år ældre end deres biologiske alder.

Og den info kan for den enkelte være med til at motivere til forbedring, fortæller Mette Hansen, der er lektor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

»Vi ser jo i tv-programmer, at folk bliver chokerede, når deres estimerede bodyage skyder ved siden af i den forkerte retning. Tallet gør, at folk kan forholde sig til, at deres sundhedsprofil måske ikke ser så hensigtsmæssig ud«, siger hun.

Andre data fra kampagnen viser, at 44 procent af alle deltagere vurderer, at deres helbredstilstand er god. Hele 93 procent ryger ikke. Næsten 70 procent mener, at deres spisevaner er sunde. Cirka halvdelen er ’over middel’ optimistiske angående deres liv.

Af de svar kan man udlede, at kampagnen har ramt en målgrupper, der i forvejen lever relativt sundt. Men der er altid plads til forbedring, lyder det fra Rasmus Henning, tidligere olympisk triatlet og ankermand for projektet. Han er i dag sports- og kompetencechef i Sport One, der er DIF og Team Danmarks kommercielle selskab.

»Deltagerne ved godt, at deres sundhed er god, men vil måske gerne stramme lidt mere op og bekræftes i, at de gør det rigtige«, siger Rasmus Henning. !

Udfordring at få alle grupper med

Han anerkender, at der ligger en stor udfordring i at nå bredt ud. Og det skal man kunne, hvis et projekt som Danmark Leve! for alvor skal ændre noget for den samlede folkesundhed.

»Det er sværere at få dem med, der enten ikke er bevidst om, at de lever forkert, eller dem, der er bevidst om det, men ikke har evnerne til at gøre noget ved det«, siger han.

Samme melding lyder fra Mette Hansen: »Faldgruben er, at de tilmeldte i forvejen lever relativt sundt. Derfor er det ikke en bred karakteristik af danskerne«, siger hun og understreger, at det kan være vanskeligt at få fat i dem, for hvem det ser »helt grelt ud«.

Halvdelen af kampagnedeltagerne bor i hovedstadsområdet, mens under 200 nordjyder er gået med om bord. Landsdelen med næstflest deltagere er Region Midtjylland. Her har knap 750 købt adgang til kampagnen, som koster 150 kroner at være med i. Andre har fået betalt adgangen deres arbejdsgiver. For eksempel har 80 ud af 420 ansatte på chokoladefabrikken Toms sagt ja til at deltage.

Håbede på flere

Generelt havde man dog håbet på flere:

»Vi ville gerne have været lidt højere oppe end det, vi er endt på«, siger Rasmus Henning og tilføjer: »Men jeg synes, at folk har givet udtryk for, at det fungerer godt. Derfor tror jeg også, at der er potentiale til at forløse det endnu bedre i en kommende kampagne. Vi har gode erfaringer nu og ser på det som et pilotprojekt, hvor vi har prøvet en masse ting af«.

Ifølge Mette Hansen skyder en onlinekampagne da heller ikke helt ved siden af.

»Det vil fange nogen, men ikke alle«, siger hun.

Lektoren fortæller, at flere undersøgelser af danskernes samlede sundhedsprofil viser, at mange sagtens kan blive mere aktive, fordi det ganske simpelt styrker helbredet. Derudover er over halvdelen af alle danskere overvægtige.

»Derfor er det fint, hvis kampagnen kan motivere folk til at blive mere fysisk aktive. Men for at forbedre den samlede folkesundhed skal der en meget bred indsats til. Vi skal have en meget bred vifte af tilbud, fordi nogle motiveres af gruppefællesskaber, mens andre motiveres af at finde ro med at cykle en tur alene«, siger Mette Hansen.