Kasper Junker scorer mod AC Milan, der vinder uden coronaramt Zlatan Ibrahimovic

Fodbold. Tre danske spillere scorede for deres udenlandske klubber, men kun den ene målscorer kom videre i Europa League-kvalifikationen. Malmö FF vandt 5-0 over kroatiske Lokomotiva Zagreb med Søren Rieks som sidste målscorer, Lasse Nielsen som anfører og Jonas Knudsen på banen i første halvleg. Kasper Junker fik efter en måneds skadespause et formidabelt comeback for Bodø/Glimt, da han scorede til 1-0 på udebane mod AC Milan og Simon Kjær, men AC Milan vandt 3-2, selv om både Zlatan Ibrahimovic og Leo Duarte var ude af holdet efter positive coronatest. Sebastian Pingel reducerede for B36 Torshavn, der i Bulgarien tabte 3-1 til CSKA Sofia. Carlo Holse spillede de første 81 minutter, da Rosenborg i en kamp med to røde kort vandt 1-0 over Alanyaspor, hvorimod Tottenham var uden Pierre-Emile Højbjerg i 3-1-sejren ude over Shkendija i Nordmakedonien. Mike Jensen blev skiftet ind efter 63 minutter for Apoel Nicosia og scorede på det forsøg forsøg i straffesparkskonkurrence, som cyprioterne vandt 4-3 efter 2-2 i de 120 minutter mod bosniske Zrinjski.

Håndbold. Viborg bevarede maksimumpoint i kvindernes liga, da topkampen mod ligeledes ubesejrede Herning-Ikast blev vundet 29-26.

Tennis. 17-årige Clara Tauson stormer mod hovedturneringen ved French Open i Paris. Torsdag sejrede verdens nummer 187 suverænt i 2. runde af kvalifikationen mod italieneren Elisabetta Cocciaretto. 6-1, 6-2 sluttede det. Tauson, der havde sin første matchbold ved stillingen 5-1 i andet sæt, diskede op med 26 vinderslag mod den to år ældre og ofte voldsomt satsende Cocciaretto, og skal nu møde serberen Ivana Jorovic (nr. 200 i verden) i et opgør, hvor der er en billet til grandslamturneringens 1. runde på spil. En 1. runde der i givet fald vil blive Clara Tauson seniordebut i en grandslam. »At komme i en hovedturnering i en grandslam-turnering vil være sindssygt for en spiller som mig. Det vil være en drøm for mig, men jeg må bare tage en kamp ad gangen«, sagde Tauson til French Opens hjemmeside onsdag.

Fodbold. Jess Thorup har efter fyringen i KAA Gent fået nyt trænerjob i Belgien. KRC Genk oplyser på klubbens hjemmeside, at den har ansat den 50-årige dansker på en 3-årig kontrakt.

Fodbold. Uefa’s eksekutivkomité har besluttet, at det i alle landsholds- og klubturneringer i den igangværende sæson vil være tilladt hvert hold at foretage fem udskiftninger, fordi spillerne er underlagt et komprimeret kampprogram.

Golf. Martin Leth Simonsen og Lucas Bjerregaard er bedste danskere på en delt 10.-plads efter en første runde af European Tour-turneringen Irish Open i 68 slag, hvilket er 3 flere end den trio, der deler føringen. På LET er Linette Holmslykke nr. 25 i Lavaux Ladies Open inden finalerunden efter 72 og 73 slag i de to første.

Håndbold. Når det danske landshold for mænd i januar 2021 indleder VM-titelforsvaret i Egypten, vil landstræner Nikolaj Jacobsen få mulighed for at udtage 20 spillere mod de sædvanlige 18. Der må dog fortsat kun være 16 spillere indskrevet på holdet til hver kamp. Det meddeler Det Internationale Håndboldforbund (IHF). Regelændringen, der er midlertidig og foreløbigt kun er gældende ved VM 2021, sker på baggrund af en anbefaling fra IHF’s såkaldte corona-taskforce. IHF overtager samtidig de ekstra omkostninger, der for de nationale forbunds vedkommende vil være forbundet med at udtage flere spillere.

Fodbold. Luis Suárez skifter efter seks år og et hav af titler samt 198 scoringer fra FC Barcelona til Atlético Madrid. Atlético Madrid står til at betale Barcelona seks millioner euro, ca. 45 millioner kroner, via bonusser som en del af handlen, oplyser klubben. I Madrid-klubbens angreb skal Suárez udgøre en erstatning for spanieren Álvaro Morata, der er blevet lånt ud til Juventus. Den nye Barcelona-træner Ronald Koeman gjorde det efter sin entre hurtigt klart, at den 33-årige angriber, der i nyere tid kun overgås af Lionel Messis 634 mål, ikke indgik i hans planer for et rekonstrueret Barcelona-mandskab.

Lionel Messi truede efter katastrofen i Champions League mod Bayern München med at forlade klubben og ifølge spanske iagttagere har han været komplet uforstående overfor den nye træners ønske om at skille sig af med målmaskinen Luis Suárez. Den magtkamp vandt Ronald Koeman. Om Koeman også kan vinde på banen, får vi svar på søndag, når Barcelona indleder sæsonen i La Liga med en hjemmekamp mod altid giftige Villarreal.

Fodbold. Verdens dyreste målmand, Kepa Arrizabalaga, får øget konkurrence om pladsen som engelske Chelseas sidste skanse. London-klubben har købt den senegalesiske keeper Edouard Mendy i franske Rennes og udstyret ham med en femårig kontrakt. Britiske medier erfarer, at målmanden koster Chelsea ca. 179 millioner kroner.

Fodbold. Paris SG må undvære Angel Dí Maria i en stribe kampe i Ligue 1. Argentineren har fået fire spilledages karantæne for at have spyttet på sin landsmand Álvaro González i klassikeren mod Marseille for nylig. Karantænen træder dog først i kraft per 29. september, hvorfor Angel Dí Maria godt kan være med på søndag mod Reims.

Basketball. Efter 112-109 mod Boston er Miami kommet foran 3-1 i semifinaleserien i NBA. En sejr mere vil sende Miami i finalen mod enten LA Lakers eller Denver.

Ishockey. Tampa Bay sejrede 5-2 i NHL-finaleseriens tredje kamp og fører dermed 2-1 samlet i kampe. To sejre mere vil sende titlen til Florida for første gang i 16 år.

Amerikansk fodbold. Den danske National Ligaen opgiver at færdigspille indeværende sæson. Det er blevet umuliggjort af de nyeste coronarestriktioner, hvor forsamlingsforbuddet er sænket fra 100 til 50 personer, skriver Ritzau. Der er ganske enkelt for mange spillere på holdene, til at det kan lade sig gøre at afvikle kampe, hvor maksimalt 50 personer samles. National Ligaen var nået til semifinalerne.