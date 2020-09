Tauson leverer drømmetennis og sejrer i sin grand slam-debut

Clara Tauson fik tirsdag sit gennembrud på den internationale tennisscene.

Det skete, da den 17-årige dansker i sin grand slam-debut ved French Open besejrede verdensranglistens nummer 25, Jennifer Brady, efter en forrygende kamp i turneringens første runde.

Tauson, der ligger nummer 188 på verdensranglisten, vandt et helt tæt opgør i tre sæt med cifrene 6-4, 3-6 og 9-7.

Hun overlevede undervejs to amerikanske matchbolde.

Dansker greb sin chance

Selv om Tauson stod over for en på papiret noget bedre modstander, så var hun af bookmakerne på forhånd ikke spået til at være helt chanceløs.

Den 17-årige dansker leverede da også en overbevisende start på kampen med en fin blanding af aggressive, kraftfulde slag fra både forhånden og baghånden, og hun kom også frem til nettet flere gange.

Tauson stod også for kampens første servegennembrud, da hun gjorde det til 3-1.

Brady svarede dog igen med det samme ved at bryde Tausons serv. Den 25-årige amerikaner tog også næste parti, men hun dominerede på ingen måde den useedede dansker.

Tauson lagde pres på sin amerikanske modstander ved at bringe sig foran 5-4, og i næste parti sikrede Tauson sig sætbold med en elegant stopbold.

Det lykkedes for danskeren at tage sættet, da Brady slog bolden i nettet og herefter smed ketsjeren fra sig i frustration.

Det var en fremragende præstation af Tauson i danskerens første grand slam-sæt nogensinde. Hele 18 vinderslag blev det blandt andet til i sættet.

Godt comeback af Brady

I andet sæt så Brady ud til at skrue en smule op for tempoet. Hun brød Tausons åbningsparti og kom også foran 2-0, inden danskeren reducerede.

Bagud med 1-2 i andet sæt havde Tauson brug for behandling og benyttede sig derfor af en medical time out. Det førte til en lille pause, hvor Tauson var i omklædningsrummet for at blive tilset.

Hun kom tilbage med en forbinding rundt om sit venstre lår.

Danskeren virkede ikke til at være synderligt mærket af en eventuel skade, men blev alligevel i stigende grad presset af den stærke modstander.

Brady sikrede sig sættet, da hun ved stillingen 5-3 brød Tauson.

I tredje sæt formåede Tauson fortsat at spille lige op med den 21.-seedede amerikaner. Danskeren kom bagud med 2-4, men brød så Brady efter et flot parti, der både bød på en tung baghåndsvinder og en god stopbold.

Hun kom også på 4-4 takket være en forrygende duel. Danskeren fik trukket Brady frem til nettet og udplacerede hende herefter med en skarp forhånd.

Amerikaner havde matchbolde

Foran med 6-5 havde Brady to matchbolde, men Tauson fortsatte sit aggressive spil, overlevede begge og gjorde det til 6-6.

Der spilles ikke med tiebreak i afgørende sæt ved French Open. I stedet vinder den spiller, der først kommer foran med to partier.

Tauson sikrede sig en gylden mulighed, da hun brød Brady til 7-6 efter endnu et forrygende parti. Danskeren sikrede sig også to matchbolde, men de blev begge misset, og Tauson så for første gang en smule nervøs ud.

Et tæt parti gik derfor Bradys vej efter i alt tre danske matchbolde.

Et brud senere havde Tauson igen chancen for at serve sejren hjem. Og denne gang svigtede den danske teenager ikke.

Dermed kunne hun strække armene i vejret og fejre karrierens største sejr efter i alt 48 vinderslag og knap tre timers tennis på gruset.

I anden runde venter verdens nummer 57, amerikanske Danielle Collins.

Ritzau