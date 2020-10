Klar anbefaling til DBU efter overfald på 18-årig dommer: Diskriminerende adfærd skal straffes hårdere

Det vakte stor opsigt, da Politiken få uger tilbage kunne berette om den 18-årige fodbolddommer, Julie Alsbro, som blev skubbet, spyttet på og kaldt »møgluder« af en fuldvoksen mand til en serie 4-kamp i Sønderjylland. Spilleren blev idømt seks dages spillekarantæne for sin adfærd, hvilket blev kritiseret af flere for at være for billigt sluppet.

Hændelsen får nu DBU’s Governance- og Udviklingskomité sammen med dets Etiske Udvalg til at opfordre DBU’s bestyrelse og lokalunioner til at skride yderligere ind for at beskytte fodbolddommere mod lignende hændelser i fremtiden.

»Ingen i dansk fodbold skal udsættes for en sådan behandling, som den unge fodbolddommer har været udsat for«, udtaler formand for komitéen, tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt.