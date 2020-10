Fem danske vindere og en enkelt taber på første aften i Europa League

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España - 3. etape 20.00 Håndbold: SøE-Fredericia (m) TV3+ 02.15 Am. fodbold: Philadelphia-Giants TV3 Sport 18.00 Fodbold: Silkeborg-Viborg 20.45 Håndbold: Vive Kielce-Paris SG (m) TV3 Max 19.00 Håndbold: Leipzig-Göppingen (m) 20.45 Håndbold: Flensburg- Elverum (m) 6’eren 18.55 Fodbold: Rapid Wien-Arsenal 21.00 Fodbold: Celtic-Milan Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España 18.55 Fodbold: Bayer Leverkusen-Nice 21.00 Fodbold: Tottenham-LASK Linz 23.00 Golf: PGA Tour Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 12.00/18.00 Tennis: Ostrava Open (k) Vis mere

Fodbold. Starten på Europa League-gruppespillet bød på masser af danske vindere og en enkelt taber. Pierre-Emile Højbjerg var en af tre gengangere fra weekendens Premier League-kamp og blev udskiftet efter en time ved stillingen 2-0, da Tottenham vandt 3-0 over Linzer ASK. Leicester med Kasper Schmeichel på mål vandt ligeledes 3-0 over Zorya fra Ukraine, og så sørgede Arsenal for fuldt engelsk udbytte ved at vende 0-1 til 2-1 ude mod Rapid Wien. Simon Kjær vandt 3-1 med AC Milan ude over Celtic i en kamp med to norske målscorere, da Mohamed Elyounoussi reducerede og Jens Petter Hauge afsluttede scoringen. Jacob Bruun Larsen fik et kvarters tid og Robert Skov de allersidste minutter i Hoffenheims 2-0-sejr over Røde Stjerne, og så spillede Nicolai Jørgensen de sidste 10 minutter i Feyenoords 0-0-kamp ude mod Dinamo Zagreb. Aftenens eneste danske taber var Kasper Dolberg, der fik comeback efter den skade, han pådrog sig mod England. Dolberg blev udskiftet efter 70 minutter, da Nice var kommet bagud 3-1 ude mod Bayer Leverkusen, der vandt 6-2.

Fodbold. Randers FC blev snydt for en scoring, der havde bragt dem foran 1-0 i mandagens Superligakamp, som FC Nordsjælland endte med at vinde 1-0. DBU’s dommerudvalg meddeler, at Randers fejlagtigt fik underkendt et mål i kamp mod FC Nordsjælland. Det erkender DBU’s dommerudvalg, der har sendt en uforbeholden beklagelse til Randers FC, fordi en scoring efter 80 minutter fejlagtigt blev underkendt for en offsidekendelse, der kom for hurtigt. »I vores bestræbelser på at orientere åbent omkring særlige hændelser efter VAR-implementeringen, er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en VAR-fejl. Ikke desto mindre er skaden sket, og vi sender derfor en uforbeholden beklagelse til Randers FC«, skriver dommerudvalget.

Fodbold. Viborg konsoliderede førstepladsen i 1. division med en 2-1-sejr ude over Silkeborg, der ellers var foran 1-0 på Sebastian Jørgensens scoring. Efter et indkast fik Viborg et straffespark, som Jacob Bonde omsatte til udligningen, og med 10 minutter tilbage blev Sebastian Grønning matchvinder på et frisparksindlæg.

Fodbold. Efter 10 måneder hos FAR Rabat i Marokko fortsætter Youssef Toutouh karrieren i Rumænien. Den 28-årige kantspiller med en fortid i Stabæk, AGF, FC København, Esbjerg, Hvidovre og B.93 har skrevet en 2-årig kontrakt med FC Botosani, der efter syv runder er på 10.-pladsen i den bedste rumænske række efter sidste sæsons 4.-plads, der var klubbens bedste placering nogen sinde.

Golf. Tre danskere fik en glimrende start på Italian Open, hvor første runde dog tilhørte englænderen Laurie Canter, der fører med 4 slag efter en vild runde i 70 slag med en eagle, 10 birdies og resten i par. Joachim B. Hansens runde i 8 slag under par (9 birdies og 1 bogey) rækker derfor ’kun’ til en 2.-plads. Nicolai Højgaard kom efter 7 missede cuts i de seneste 9 turneringer også fint i gang en 67’er (en eagle, 6 birdies og 3 bogeys), mens Thorbjørn Olesen ligeledes var 5 under par, inden han lavede dagens eneste bogeys på sit tredjesidste og sidste hul. Benjamin Poke lavede en usædvanlig 10’er på et par-4-hul og er med 80 slag sidst blandt de 114 deltagere.

Motorsport. Onsdagens VM-afdeling for MX2-klassen indbragte Thomas Kjer Olsen placeringerne 7 og 6, hvilket placerer ham som nummer 4i den samlede stilling. »Det var en skuffende dag. Jeg var bare ikke helt i det rette sted, så det er ret frustrerende, efter at jeg havde høje forventninger op til løbet. Jeg kæmpede meget med banen og brugte meget energi på det. Men det var bare ikke min dag i dag. Jeg gav stadig alt, hvad jeg havde, men sådan her går det bare nogle gange«, siger Thomas Kjer Olsen i en pressemeddelelse.

Motorsport. Næsten samtidig med at Romain Grosjean meldte sig stop hos Haas, kom Kevin Magnussen med en lignende melding på sin Instagram-profil. Magnussen stopper efter fire sæsoner hos det amerikanske team og får dermed svært ved at fortsætte karrieren i formel 1. »Jeg har haft en fantastisk tid med holdet i fire år og kan se tilbage på en storslået rejse«, skriver Kevin Magnussen blandt andet. Den danske racerkører oplyser ikke, hvad fremtiden bringer, men blot, at han arbejder på sagen og vil offentliggøre nyt, når noget konkret foreligger. Til BT siger han dog, at fremtiden ligger udenfor formel 1.

Der resterer endnu seks formel 1-grandprixer i denne sæson, og denne weekend gælder det et løb i Portugal. Mulighederne for at Magnussen kan fortsætte i formel 1 er særdeles små, da der kun er ganske få ledige pladser, og de forventes besat til anden side. Det har Magnussen indset og søger derfor udfordringer andetsteds. I alt kan Magnussen se tilbage på seks sæsoner i formel 1 siden debuten med McLaren i 2014. Udover den ene sæson med det britiske team kørte han i 2016 for Renault og siden 2017 hos Haas. Højdepunktet kom allerede i debuten i marts 2014, da han blev nr. 2 i det australske grandprix.

Haas-teamchef Günther Steiner takker i en pressemeddelelse sine to kørere for deres indsats på det endnu unge hold. »Vi har mange gode minder sammen især i form af 2018-sæsonen, hvor vi sluttede som nummer fem i VM-stillingen i vores kun tredje sæson. Romain og Kevin spillede en stor rolle i den succes«, siger Günther Steiner.

Motorsport. Kevin Magnussen har kendt sin Formel 1-skæbne siden sidste uge. Det fortalte Haas-teamchef Günther Steiner torsdag på et pressemøde, hvor han også uddybede beslutningen om ikke at tilbyde Romain Grosjean og Kevin Magnussen Formel 1-kontrakter næste år. »Vi er kommet frem til den konklusion, at vi var nået et højdepunkt med vores nuværende kørere. Og det er lidt vores egen skyld, for i år og sidste år har vi ikke kunnet givet dem en god bil, de kunne få det maksimale ud af. Og næste år bliver det en lignende situation. Så hvorfor ikke gøre noget anderledes. Det er, hvad vi har evalueret«, siger Günther Steiner ifølge Jyllands-Posten.