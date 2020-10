Sportsblik: Svære kampe? Vrøvl, det har været en badeferie

Vi ved det skam godt, allesammen. At alle fodboldkampe er svære. At der ikke er nogen lette modstandere. At bolden er rund – og at alt derfor kan ske. Vær beredt.

Fra barnsben har vi også lært, at det hedder svær, sværere og sværest.

Og hvis vi skal vise modersmålet respekt, skal vi bruge gradbøjningen rigtigt – og erkende, at nogle fodboldkampe er sværere end andre, at nogle er meget sværere. Men også at nogle kampe overhovedet ikke er i den kategori.