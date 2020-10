Brøndby-legenden Ebbe Skovahl er død efter flere års sygdom

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 4. etape 19.30 Håndbold: Mors-Thy - GOG (m) TV3 Sport 12.00/16.00 F1: Portugals GP - træning 19.00 Fodbold: Lyngby-OB TV3 Max 20.30 Fodbold: VfB Stuttgart-FC Köln Xee 21.00 Fodbold: Aston Villa-Leeds Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España 23.00 Golf: Zozo Championship Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 14.00/18.00 Tennis: Ostrava Open (k) Vis mere

Fodbold. Den tidligere Brøndby-træner Ebbe Skovdahl er død i en alder af 75 år efter flere års sygdom. Det oplyser Brøndby på klubbens hjemmeside. Ebbe Skovdahl er med fire danske mesterskaber og tre pokaltitler den mest vindende træner i Brøndbys historie. Ebbe Skovdahl kom til Brøndby IF i 1973 som spiller og tiltrådte så i 1986 som cheftræner. Efter blot en sæson i spidsen for Brøndby blev Skovdahl i 1987 hentet til den portugisiske storklub Benfica, men eventyret i Lissabon varede blot et halvt år. Han var derefter i Brøndby igen i to omgange afbrudt af en periode i spidsen for Vejle inden udlandet igen havde bud efter ham. Det blev til fire år i skotske Aberdeen inden karrieren sluttede med to sæsoner i Frem.





Håndbold. Når kvindelandsholdet i december spiller EM på hjemmebane i Herning bliver det med højest 500 tilskuere på tribunerne i Boxen med plads til omkring 12.500. Det slår kulturminister Joy Mogensen (S) fast efter et møde med Dansk Håndbold Forbund (DHF), skriver Ekstra Bladet. »Det er meget skuffende, fordi vi har fremlagt planer for både 4.300 og 3.500 tilskuere. Men vi føler slet ikke, at der bliver lyttet til os. Ja, følelsen er nærmest som at slå i en dyne«, siger Per Bertelsen til Ekstra Bladet.

Håndbold. Landstræner Jesper Jensen har afleveret en bruttotrup med 35 navne til Det Europæiske Håndboldforbund, og det er udelukkende spillere fra denne liste, der kan komme på banen ved EM i december. På et tidspunkt bliver truppen skåret ned til de 16 spillere, som skal til EM, men sker der udskiftninger undervejs i truppen, kan der kun blive tale om navne fra bruttolisten på 35. Blandt de mulige spillere er Odense-veteranen Kamilla Larsen (tidl. Kristensen), der har spillet 99 landskampe - senest i oktober 2011.

Fodbold. Selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, forventer et endnu større hul i pengekassen for 2020. Fredag oplyser Parken i en fondsbørsmeddelelse, at man regner med et underskud på mellem 280 og 310 millioner kroner før skat grundet forlængede coronarestriktioner. Hidtil lød vurderingen på et minus på mellem 200 og 250 millioner kroner

Cykling. Efter protester fra rytterne er dagens etape i Giro d’Italia forkortet fra 258 til 150 kilometer. Rytterne var utilfredse med, at den forholdsvis lange etape var lagt ind ovenpå en hård uge med lange etaper med tidligere starter og sene afslutninger.

Fodbold. De deltagende klubber i Champions League og Europa League får færre præmiepenge, end de var stillet i udsigt. Det skriver den tyske avis Bild ifølge Ritzau. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har ifølge avisen på et møde oplyst klubsammenslutningen European Club Association (ECA) om, at der mangler en lille femtedel af det beløb på 19 milliarder kroner, der skal fordeles. Det skyldes blandt andet, at Uefa ikke har modtaget betalinger fra tv-partnere i Qatar og Kina, skriver Bild. Det drejer sig om et samlet beløb på 470 millioner euro svarende til 3,5 milliarder kroner. På grund af coronakrisen blev flere kampe droppet i sidste sæson, og der blev afholdt tilskuerløse finalestævner i både Champions League og Europa League i henholdsvis Portugal og Tyskland.

Basketball. Michael Jordan har åbnet sin anden lægeklinik i byen Charlotte i North Carolina. Klinikken skal give dårligt stillede mennesker uden sundhedsforsikring mulighed for at blive behandlet. I oktober 2019 åbnede han den første klinik. 57-årige Jordan vandt i 1990’erne NBA-titlen seks gange med Chicago Bulls.

Håndbold. Team Esbjerg er hårdt plaget af skader, og træner Jesper Jensen har derfor kun 10 spillere til rådighed, når de danske mestre lørdag møder franske Metz i Champions League. Senest er Marit Røsberg Jacobsen og Vilde Ingstad blevet tilføjes skadeslisten, der i forvejen rummer Estavana Polman og Line Jørgensen (gravid).

Motorsport. Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton stiller sig uforstående overfor, at russeren Vitalij Petrov, der i perioden 2010-2012 kørte 57 grandprixer, denne weekend skal fungere som løbskommissær i forbindelse med det portugisiske grandprix i Portimao, skriver Sky Sports. Hamiltons forbløffelse skyldes nylige udtalelser fra Petrov i forbindelse med britens opbakning til ’Black Lives Matter’-kampagnen. »Det er for meget. Hvad nu hvis en af kørerne springer ud som bøsse. Vil de så også bære et regnbueflag og påvirke alle andre til at blive bøsser eller sådan noget«, er Petrov citeret for at have sagt til det russiske medie Championat. »Det er overraskende, at de (Den Internationale Bilunion, red.) hyrer en med de overbevisninger og som taler imod de ting, vi prøver at ændre«, siger Hamilton til Sky.

Cykling. Matteo Spreafico, der kører for holdet Vini Zabú-KTM, har leveret to prøver henholdsvis 15. og 16. oktober, hvor der er blevet fundet spor af Enobosarm, som er at finde på Det Internationale Antidopingagenturs (Wada) liste over forbudte stoffer. Det skriver Den Internationale Cykelunion (UCI) ifølge Ritzau på sin hjemmeside. 27-årige Spreafico har af samme grund forladt Giro d’Italia og er blevet suspenderet, indtil eventuelle B-prøver er blevet testet, og sagen er blevet afgjort.