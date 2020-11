Dansk fodbold præsenterer skrækregnestykke

Mange brancher råber i disse dage vagt i gevær, efterhånden som den forjættede genåbning af landet synes at bevæge sig i den stik modsatte retning.

Det gør sig også gældende i fodboldbranchen, hvor de professionelle klubbers interesseorganisation, Divisionsforeningen, de seneste par uger ufortrødent har proklameret, hvordan man som fodboldklub kan håndtere flere fans på stadion, og med tykke sorte streger maler et dystert billede af de økonomiske konsekvenser, hvis ikke klubberne får lov til det. Og trods et stigende smittetryk stiller foreningen sig fortsat uforstående over for regeringens manglende velvilje og lydhørhed over for argumentationen.

Der er 850 millioner kroner på spil for klubberne i Superligaen, regner Divisionsforeningen sig frem til – og 1. division står til at tabe 140 millioner kroner. Fodboldverdenens egen oplevelse er, at advarslen bliver råbt ind i en væg, for det politiske flertal har flere gange affejet muligheden for at få genindført den såkaldte ’superligaordning’, der tidligere på året tillod flere fans på stadion.