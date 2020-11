Nadia Nadim byder oprykkere velkommen med 1, 2, 3, 4, 5… mål

Direkte sport i tv Lørdag 14. november TV 2 16.10 Håndbold: Skanderborg-GOG (m) TV 2 Sport 11.55 Motorsport: WEC, VM-afdeling TV3+ 13.00 Formel 1: Tyrkiets GP, kval. TV3 Sport 10.00 Formel 1: Tyrkiets GP - træning 14.05 MotoGP: Spaniens VM-afdeling 19.00 Golf: US Masters TV3 Max 13.30 Fodbold: Man. United-Man. City (k) 18.05 Håndbold: Melsungen-Magdeburg 6’eren 20.45 Fodbold: Tyskland-Ukraine Eurosport 1 11.30 Bordtennis: VM 15.00 Standardvogne: VM-afdeling 16.55 Banecykling: EM 20.45 Fodbold: Schweiz-Spanien Eurosport 2 11.45 Motorsport: WEC, VM-afdeling 14.30 Tennis: Austria Ladies Linz 18.30 Motorsport: WEC, VM-afdeling 20.45 Fodbold: Portugal-Frankrig TV 2 Sport X 14.00 Tennis: Sofia Open (m), finale 17.00/22.05 Banecykling: EM Vis mere

Fodbold. Der blev scoret 22 mål i lørdagens fem kampe i den bedste franske række for kvinder. 14 af målene faldt i Paris SG’s knusende sejr ude over rækkens nummer tredjesidst, oprykkerne fra Issy. Og 8 af de 14 Paris-mål mod Issy blev sat ind af danske spillere. 1 af Signe Bruun og vanvittige 7 mål af Nadia Nadim, der blandt andet scorede fire gange i træk i 2. halvleg i 14-0-sejren. Paris er nummer to i rækken efter Lyon.

Motorsport. Formel 1-køreren Kevin Magnussen (Haas) havnede i en regnvåd kvalifikationen lige akkurat udenfor den såkaldte Q2 som nummer 16, men skal starte som nummer 14. Magnussen havde ellers kurs mod næste fase af kvalifikationen, skriver Ritzau. Foran danskeren kørte Daniil Kvyat af banen. Magnussen lå nummer syv, inden alle kørere satte den sidste tid, og klagede efterfølgende til løbskommissærerne, fordi Kvyats uheld havde givet gult flag på hele banen, så alle kørere skal sætte farten ned. Protesten blev hørt og Magnussen er rykket to pladser frem. For den 22-årige canadier Lance Stroll og Racing Point-teamet blev kvalifikationen en ren triumf. Lance Stroll var hurtigst og første mand til at bryde Mercedes’ pole-dominans i denne sæson. Holdkammeraten Sergio Perez blver 3’er efetr Max Verstappen (Red Bull). Få hele overblikket over kvalifikationen her

Svømning. På Energy Standards hold med Sarah Sjöström og Femke Heemskerk har det været begrænset, hvad Pernille Blume har haft af individuelle starter ved ISL i Budapest, men i sin eneste start på førstedagen af semifinalen i den stjernespækkede holdturnering bidrog Pernille Blume med kortbanesvømning i verdensklasse. I 4 x 100 meter fri var Siobhan Haughey fra Hongkong (51,35 sek.), Blume (51,67 sek.), hollandske Heemskerk (51,53 sek.) og svenske Sjöström (51,27 sek.) med 3.25,82 min. trekvart sekund under Hollands officielle verdensrekord fra 2014. Fina accepterer kun rekorder sat af rene nationalhold, så kvartetten må nøjes med at være verdens hurtigste nogen sinde. For Pernille Blume var det niende gang ved ISL-stævnerne, at hun svømmede 100 meter fri med flyvende start, og tiden var hendes hidtil hurtigste. Supertiden bidrog til, at Energy Standard stjal point fra fire andre holdkapper, blandt andre NY Breakers, hvor Signe Bro svømmede 53,58 sek. på andenturen, Sammenlagt fører Energy Standard med 291 point foran London Roar med 270, Tokyo Frog Kings med 208 og NY Breakers med 114.

Håndbold. GOG er tophold i mændenes bedste række. Trods et velsmurt Skanderborg-mandskab i 2. halvleg slap fynboerne fra det jyske med en sejr på 29-20. GOG-målmand Viktor Gisli havde en stor redning i sidste sekund, da Mads Kalstrup var blevet spillet fri på stregen.

Tennis. Det 19-årige italienske stortalent Jannik Sinner, der er nummer 44 på ranglisten, scorede karrierens anden ATP-finalesejr, da han i turneringen i Sofia i Bulgarien besejrede canadieren Vasek Pospisil 6-4, 3-6, 7-6 (3).

Håndbold. Den norske bagspiller Kristian Jakobsen Stranden tiltræder om en uge og dermed et halvt år tidligere end planlagt hos Sønderjyskes mænd. Med økonomisk hjælp fra lokale sponsorer har sønderjyderne frikøbt den 23-årige Stranden med det samme fra svenske IFK Skövde. Stranden kommer til et vinderhold, der på en stærk 2. halvleg lørdag besejrede Bjerringbro/Silkeborg i ligaen med 32-24.

Golf. Verdensranglistens nummer 1, 2 og 3, Dustin Johnson, Jon Rahm og Justin Thomas, er med i den kvintet, der topper stillingen halvvejs gennem sæsonens sidste major, Masters på Augusta. Med en score i 9 slag under par deler de føringen med australieren Cameron Smith og den 29-årige mexicanske Masters-debutant, Abraham Ancer, da anden runde blev færdigspillet lørdag middag, lokal tid. Cuttet på par blev det laveste nogen sinde i turneringens historie, og det blev klaret af tidligere vindere af turneringen som 50-årige Phil Mickelson og 44-årige Tiger Woods (begge 5 under par), den 6-årige tysker Bernhard Langer (4 under par), australieren Adam Scott (2 under par), Bubba Watson og den 50-årige canadier Mike Weir (begge 1 under par) samt Zach Johnson og Charl Schwartzel (begge par).

Rugby. En artig sensation fra spillet med den ovale bold. Argentina besejrede lørdag på neutral bane i Sydney New Zealands All Blacks-stjerner i en test med 25-15. Det var første gang i 31. forsøg, sydamerikanerne fik skovlen under de tre dobbelte verdensmestre.

Fodbold. Ikke flere landskampe til angriberen Kasper Dolberg i 2020. Forwarden fra Nice har forladt landsholdslejren i Helsingør med en overbelastet hofte, der holder ham ude af opgørene mod Island søndag og Belgien onsdag.

Fodbold. Lyngby-spilleren Nicolai Geertsens scoring i storsejren på 9-0 mod Slagelse i pokalturneringen tidligere i denne uge er blevet et globalt hit. Det fortæller Geertsen til TV2 Sport. »I går (torsdag, red.) var nok den sygeste og mest surrealistiske dag i mit liv. Det var fuldstændig vanvittigt«, fortæller Geertsen og tilføjer: »Der er virkelig mange, der har ringet og spurgt til målet. Det var en lang dag, men det var sjovt at prøve«. Lyngby Boldklub har lagt klippet på YouTube, hvor det foreløbigt er blevet afspillet mere end 400.000 gange.

Fodbold. Landstræner Kasper Hjulmand forventer et sultent islandsk mandskab i Parken søndag aften i Nations League-kampen. Island kommer til København med en nedtur i EM-playoff i bagagen og landstræner Erik Hamrén har meddelt sin afgang i den kommende uge. »Jeg tror, at det kan blive den sidste dans for flere af de islandske spillere. Det kan bringe dem ny energi og vil motivere dem til at ville slå Danmark i Parken, så vi tager ikke let på det. Vi gør klar til en fight, og vi skal præstere godt for at vinde«, siger Hjulmand ifølge Ritzau.

Fodbold. Det norske landshold fik i midtugen aflyst en testkamp mod Israel, da Helsedirektoratet, den norske sundhedsstyrelse, vurderede det for risikabelt at spille mod en modstander, der havde haft en positiv coronaprøve. Lørdag bremsede Helsedirektoratet så de norske spilleres rejse til Rumænien, hvor de efter planen skal spille Nations League søndag. Rejsen udfordrer de norske corona-retningslinjer. »Når Helsedirektoratet sætter foden ned, så har vi bedt truppen om at blive i Norge, indtil vi får en ny vurdering«, siger Det Norske Fodboldforbunds (NFF) præsident, Terje Svendsen, ifølge Ritzau og tilføjer: »NFF’s vurdering er, at der ikke er taget højde for situationer som denne, og at konsekvenserne ved ikke at stille op til kamp er meget store for norsk fodbold«. Rumæniens landstræner Mirel Radoi udtrykker forståelse for nordmændenes situation.