Kontroversiel eksminister bliver ny direktør i omstridt svømmeforbund

Øretævernes holdeplads er den kliché, der de seneste år har kunnet klistres bag på direktørstolen i Dansk Svømmeunion i betonkolossen i Brøndby.

Efter 1. januar vil selvsamme stol være udfyldt af en kvinde, der før som en kontroversiel minister med skarpe holdninger har været på avisernes forsider og således ved, hvad det handler om, når det drejer sig om mediernes opmærksomhed.

Tidligere undervisningsminister Merete Riisager blev i går præsenteret for medarbejderne i svømmeunionen som den nye direktør, der overtager pladsen efter den fyrede Pia Holmen.

Dansk Svømmeunions bestyrelse har valgt den 44-årige Merete Riisager blandt et halvt hundrede ansøgere til stillingen, der siden februar har været varetaget af Morten Hinnerup som konstitueret direktør.

Pia Holmen blev fyret 7. februar i år i forbindelse med offentliggørelsen af Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning siden 2001. En undersøgelse Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark på opfordring fra Kulturministeriet bestilte i kølvandet på DR-dokumentaren ’Svømmestjerner - under overfladen’, hvor flere topsvømmere fortalte om kritisabel træningskultur omkring landsholdet og på Det Nationale Træningscenter, som vakte stor opstandelse.

Undersøgelsen fik Danmarks Idrætsforbund til at konkludere, at der »var begået betydelige ledelsessvigt hos navnlig Dansk Svømmeunion, men også Team Danmark i perioden 2003-2013«, og som den eneste tilbageværende i unionen med ledelsesansvar, kostede det Pia Holmen jobbet.

Pia Holmen var i 2001 blevet ansat som den første direktør i Dansk Svømmeunion i forbindelse med en omstrukturering af forbundet, der samtidig flyttede sit kontor fra Kolding til Farum.

Dengang var der 7 ansatte i Dansk Svømme- og Livrednings Forbund, som siden har både skiftet navn og er flyttet yderligere en gang, så kontoret nu ligger i forbindelse med Idrættens Hus i Brøndby, hvor de over 40 ansatte fra 1. januar får en ny daglig leder.

Merete Riisager sad i Folketinget for Liberal Alliance fra 2011 til juni 2019, og var i de sidste to et halvt år undervisningsminister i Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering.

Farvel til politik

Allerede i oktober 2018 havde hun dog meddelt, at hun efter næste valg ville forlade Christiansborg og politik for at give sig selv mere tid til familie og venner.

»Kynismen i politik bryder jeg mig ikke om. Når hele formålet forsvinder, og det bare handler om at placere sig eller skade modstanderen. Det er det grimmeste,«, sagde Merete Riisager til B.T. i den forbindelse.

Merete Riisager blev betegnet som en populær minister blandt lærerne og blev skamrost af en række forskere i et debatindlæg, men Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, sagde i forbindelse med hendes politiske opsigelse, at samarbejdet i undervisningsudvalget havde været dårligt, fordi Merete Riisager »måske ikke havde haft den parlamentariske fingerspidsfornemmelse, som er nødvendig der«.

Stor bevågenhed fik Merete Riisager også, da hun i marts 2019 under et besøg på Ørestadens Gymnasium blev mødt med larmende mishagsytringer fra højrøstede og utilfredse elever, hvilket medførte, at et planlagt møde med elevrådet måtte aflyses.

Tiden efter politiker-karrieren har Merete Riisager, der har en kandidatgrad i pædagogik, benyttet til blandt andet at skrive bogen ’Selvbyggerbørn’ om nogle af årsagerne til, at mange børn mistrives i dagens Danmark.

Merete Riisager har selv en fortid som konkurrencesvømmer fra sin ungdom på Fyn, og nu vender hun tilbage til en sport, hvor mistrivsel blandt nogle af de allerbedste danske svømmere var en af årsagerne til, at direktørposten i Dansk Svømmeunion blev ledig.