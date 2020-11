Efter to sejre i træk har en brandvarm dansker mulighed for et unikt hattrick

Golf. Emily Kristine Pedersens vanvittige golfstime synes at være ustoppelig. Efter sejre to uger i træk, hvilket kun to andre danskere (Thomas Bjørn og Iben Tinning) har præsteret, er den 24-årige dansker alene i spidsen inden sidste runde af sæsonfinalen på Ladies European Tour. Frustrationen lyste eller ud af Emily Pedersen, der spillede gennemsolidt og ikke lavede en eneste bogey, men kun to gange fik hun trillet sine birdieputts i. Det kompenserede hun for på 18. hul, da et fænomenalt langt indspil fra en skråt leje efterlod hende med et eagleputt på omkring 6 meter, som til gengæld blev holet. Dermed er Emily Kristine Pedersen 1 slag foran spanieren Nuria Iturrioz, der ellers efter tre birdies i træk havde et forspring på 5 slag efter lørdagens første fire huller.

Skulle Emily Kristine Pedersen vinde for tredje gang i træk, vil hun være den første med den præstation siden 1989. Dengang lavede Marie-Laure de Lorenzi sejrshattrick, men det var i tre turneringer i træk over en periode på halvanden måned.

Fodbold. Tuneseren Ellyes Skhiti scorede to gange, da FC Köln med 2-1 ude mod Borussia Dortmund vandt i Bundesligaen for første gang i ni måneder. Thorgan Hazard reducerede og i overtiden misbrugte Erling Haaland en kæmpe chance for at udligne. Thomas Delaney fik en fridag og forblev på Dortmunds bænk, lige som Yussuf Poulsen fra bænken så RB Leiozig vinde 2-1 over Bielefeld. Topholdet Bayern München kom bagud i udekampen mod Stuttgart, men vandt 3-1 på mål af Kingsley Coman, Robert Lewandowski og Douglas Costa.