»Frygten er, hvad der kommer til at ske på den anden side af nytår«

Næsten to millioner danskere dyrker fælleskaber og fysiske aktiviteter i sportslige foreninger. Men nu bliver idrætten igen ramt af hårde restriktioner.

Det betyder, at rigtig mange danskere bliver nødt til at hanke op i sig selv for at holde kroppen ved lige, da en stor del af landets klubber vil være lukket frem til 3. januar 2021.

»Det er selvfølgelig et hårdt slag for dansk idræt, men smittetallene skal ned«, sådan lyder det erkendende fra Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF).