Fyring udstiller Jonas Dal og i særdeleshed AC Horsens-ledelsen

Timingen kunne ikke være bedre, hvis man gerne ville undgå for meget opmærksomhed. På en tirsdag aften, hvor kvindelandsholdet spillede EM-kamp i Herning og Istanbul Basaksehir og Paris Saint-Germain forlod en Champions League-kamp grundet en mulig racismesag, offentliggjorde AC Horsens fyringen af Jonas Dal.

»Jeg havde håbet på, at jeg kunne være en del af projektet over længere tid, og jeg er ærgerlig over, at jeg ikke længere kan være med til at påvirke det i dagligdagen. Jeg havde også håbet på, at tålmodigheden ville være større, end den har været, men når den ikke har været det, så er det en bestyrelses ret at trykke på knappen, når pointhøsten ikke har været stor nok«, udtalte træneren i klubbens pressemeddelelse.

Efter 11 spillerunder står AC Horsens noteret for 6 point. Det har kun Lyngby gjort dårligere med 3. Østjyderne har allerede 8 point op til Vejle og OB på den rigtige af nedrykningsstregen. Det må føles som 80 point. For AC Horsens og Lyngby har lignet to 1. divisionshold i grundspillets første halvdel.