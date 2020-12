Efter flere dages massiv kritik: FCK dropper træningslejren i Dubai og tager til Portugal

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 20.30 Håndbold: Danmark-Sverige (k) TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Frankrig-Rusland (k) TV 2 Sport X 11.20 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 14.10 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 20.45 Fodbold: Sassuolo-Benevento TV3 Sport 10.00/14.00 Formel 1: GP Abu Dhabi, træn. 19.00 Fodbold: Randers-Vejle TV3 Max 20.30 Fodbold: Wolfsburg-Frankfurt Xee 21.00 Fodbold: Leeds-West Ham Eurosport 1 11.20/14.10 Skiskydning: World Cup 15.40 Skiflyvning: VM Vis mere

Fodbold. Efter flere dage med massiv kritik har FC København droppet den planlagte træningslejr til Dubai og forbereder sig i stedet til forårssæsonen ved at tage til Portugali perioden 9.-23. januar. »I dag er vi så blevet gjort opmærksom på, at der er opstået nye muligheder for at få de kvalificerede modstandere og de rette træningsfaciliteter i Portugal, der er helt afgørende for værdien af turen, uden vi går på kompromis med kvaliteten sportsligt. Vi har dagen igennem arbejdet intenst på den løsning, og er – trods forløbet - glade for, at det nu er lykkedes, da Portugal hele tiden har været vores førsteprioritet«, siger fungerende sportsdirektør William Kvist til fck.dk.

Fodbold. Efter at have været tilhænger af indførelsen af VAR har Liverpools manager, Jürgen Klopp, ændret opfattelse. »Vi er holdt op med at fejre mål, vi venter konstant, og vi har millimeter-offsidekendelser. Mange ting er ikke, som de var før. Det er sandheden. Da VAR blev introduceret, var jeg for idéen. Jeg mente, at det ville være godt at få de rette beslutninger, hvis det var de rette beslutninger. Jeg er ikke sikker på, at alle tænkte det ordentligt igennem, og hvor længe vi skal vente på de rigtige beslutninger, og hvor meget det tager fra det spil, som vi alle elskede før, sagde Jürgen Klopp på pressemødet forud for søndagens Premier League-kamp mod Fulham.

Motorsport. Inden sit sidste formel 1-grandprix som Haas-kører siger Kevin Magnussen, at han ser frem til at skulle prøve kræfter med noget andet. »Jeg er mere begejstret for at kigge på min fremtid, end jeg er ked af at forlade formel 1. Nu har jeg været her i nogle år, og især de seneste år har været udfordrende, hvor jeg har kørt i en bil, der ikke har været konkurrencedygtig«, siger Kevin Magnussen til Sky Sports. Vanskelighederne blev understreget af fredagens træning, hvor Magnussen opnåede 18. og 16. tid blandt de 18 kørere, men da det ydermere blev udskiftet dele i hans motor, skal Kevin Magnussen under alle omstændigheder starte bagest i søndagens grandprix.

Fodbold. Normalt rejser mange superligaklubber til varmere himmelstrøg for at afholde træningslejr i starten af året, men coronapandemien og dens restriktioner har ifølge Ritzau fået de fleste til at blive hjemme. Kun FC København har meldt ud, at klubben rejser til Dubai i januar som forberedelse til forårssæsonen. Seks klubber oplyser, at de helt sikkert bliver i Danmark, og flere andre klubber forventer det samme, men afventer situationen. Andre melder snart planerne ud. Her følger en samlet oversigt over de 12 superligaklubber, der er listet op efter den aktuelle stilling i Superligaen 11. december:

FC Midtjylland: Klubben arbejder både på en europæisk og dansk destination og forventer, at det snart falder på plads. Klubben pointerer, at det med garanti ikke bliver Dubai, som man rejste til i 2020.

Sønderjyske: Bliver ifølge træner Glen Riddersholm (Twitter, red.) i Danmark.

Brøndby: Har droppet at tage til udlandet som normalt og bliver i Danmark.

AGF: På grund af rejserestriktioner bliver man i Danmark, oplyser klubben til bold.dk.

FC Nordsjælland: Bliver i Danmark.

Randers: Klubben har endnu ikke planlagt træningslejr.

FC København: Rejser til Dubai, selv om klubben i 2019 meldte ud, at man ikke længere ville rejse dertil.

AaB: Er endnu uafklaret. Man afventer i forhold til restriktioner og muligheder for at flyve, men det ser svært ud lige nu, siger sportschef Inge André Olsen. Som det ser ud lige nu, bliver AaB i Danmark.

OB: Melder lørdag ud, hvor man afholder træningslejr.

Vejle: Man har endnu ikke lagt sig fast, men som udgangspunkt forventer man at blive i Danmark.

Horsens: Afholder fire dages træningslejr i Danmark.

Lyngby: Havde planer om at rejse til Portugal, men bliver hjemme i Danmark, da man vurderer, at det er uforsvarligt at rejse ud, oplyser klubben til bold.dk.

Fodbold. Det engelske fodboldmagasin FourFourTwo har kåret Pernille Harder til verdens bedste kvindelige fodboldspiller i 2020. Et panel på 27 eksperter fra hele verden har været med til at pege på danskeren. 28-årige Harder startede året i tyske Wolfsburg, men i september skiftede hun til engelske Chelsea i den dyreste handel mellem to klubber i kvindefodboldens historie. I oktober blev hun hædret af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) som den bedste kvindelige spiller i Europa. Normalt står det franske fodboldmagasin France Football bag den såkaldte Ballon d’Or-kåring, men på grund af coronapandemien har magasinet valgt af aflyse i år.

Golf. Rasmus Højgaard leverede en god anden runde ved sæsonfinalen på European Tour, DP World Tour Championship, i Dubai i Forenede Arabiske Emirater. Højgaard gik runden i 68 slag efter at have brugt 76 i første runde. Dermed avancerede den 19-årige 27 pladser og er nu nummer 30 i par, hvilket er 10 slag efter den førende, amerikaneren Patrick Reed. Joachim B. Hansen er efter runder i 72 og 70 slag på en 40.-plads.

Bordtennis. Champions League bliver de næste otte dage spillet i en coronalukket boble i Tyskland. Roskilde Bordtennis anført af Michael Maze indleder fredag gruppespillet mod AS Pontoise Cergy fra Frankrig, inden tyske Saarbrücken og Walter Wels fra Østrig venter lørdag og søndag. Især søndagens modstander fra Walter Wels stiller med et bemærkelsesværdigt hold. Forud for Champions League-stævnet i Düsseldorf er østrigerne blevet ramt af coronavirus internt på holdet. Ved ankomsten til Tyskland afgav en af holdets spillere – Adam Szudi – en test, der var positiv. Selv om hans to holdkammerater og træneren David Huber ikke var smittet, er de nu sat i karantæne. Derfor har Walter Wels hentet de to 12-årige talenter Julian Rzihauschek og Petr Hodina op på det tremandshold, der skal i kamp ved Champions League-stævnet.

Motorsport. I den første formel 1-træning før sæsonens sidste grandprix, der køres denne weekend i Abu Dhabi, indtog et velkendt navn banen, da tyske Mick Schumacher, der er Michael Schumachers søn, fik lov til at overtage Kevin Magnussens racer. I debuten blev det til en 18.-plads for tyskeren, der dog sluttede næsten tre sekunder foran den anden Haas-kører Pietro Fittipaldi.

Fodbold. Den tidligere norske Premier League-spiller Claus Lundekvam ramte den helt store nedtur efter fodboldkarrieren. Det fortæller den 47-årige nordmand i et interview med BBC. Det blev til mere end 400 kampe for Southampton, før en ankelskade i marts 2008 tvang ham til at stoppe. Et år senere var han deprimeret og afhængig af stoffer og alkohol. »Jeg havde brug for hjælp. Det var en proces for mig at omstille mig til et nyt liv, for alt jeg kendte til var fodbold og at præstere. Når man var på den scene, så var det et ret stort fald«, siger Lundekvam.