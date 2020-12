Dansk storspil gør træner arbejdsløs

Håndbold. Nederlaget på 23-30 til Danmark ved EM i aftes har kostet den russiske landstræner Ambros Martín jobbet. Han er blevet bedt om at træde tilbage, oplyser Sergei Shishkarev, præsident i det russiske håndboldforbund, ifølge nyhedsbureauet Tass.

Håndbold. Norges landshold er fuld af beundring for Danmark forud for de to holds semifinalekamp på fredag. De forventer en tæt kamp, siger Norges stjernespiller Nora Mørk tirsdag ifølge VG. »Det er super imponerende af Danmark (at være i semifinalen, red.), og det bliver sjovt«, siger hun og tilføjer: »De har virkelig taget store skridt på det seneste. Jeg synes, at Danmark har et rigtig godt hold, og de er store og stærke i det centrale forsvar, så det bliver en åben kamp. Der kommer til at være mange nerver«. Kampen spilles fredag kl. 20.30.

Fodbold. To af storklubberne snublede i Premier League tirsdag aften. Chelsea tabte 1-2 på udebane til Wolves, mens Manchester City blot fik 1-1 på hjemmebane mod West Bromwich. Liverpool og Tottenham mødes i aften kl. 21 i denne uges topkamp.

Fodbold. To sene mål af Karim Benzema sikrede Real Madrid en sejr på 3-1 i La Liga mod Athletic Bilbao. Real Madrid er nu nummer 3 i La Liga med 26 point efter 13 kampe.

Fodbold. I den tyske Bundesliga fik den nye Dortmund-træner Edin Terzic en 2-1-sejr på udebane over Bremen i sin debut.