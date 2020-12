Vanvidskørsel, kokain og ecstasy sender norsk ikon i fængsel

Skisport. Den tidligere langrendsstjerne Petter Northug er ved retten i Oslo blevet straffet med syv måneders ubetinget fængsel og permanent fratagelse af kørekortet. Den 34-årige tidligere dobbelte OL-guldvinder og 13 foldige verdensmester har accepteret dommen som følge af at have overtrådt fartbegrænsninger fire gange på tre dage, for at filme sine fartovertrædelser og for at være i besiddelse af narkotika – 6 gran kokain og 0,6 gram ecstasy. En angrende Northug har erkendt, at han havde et alvorligt problem med misbrug af alkohol, narkotika og piller. På de norske veje har han kørt over 200 km/timen.

Foto: Andreas Solaro/Ritzau Scanpix Alex Vinatzer blev opereret for bare en måned siden, men er i fin form igen.

Skisport. Den 21-årige italiener Alex Vinatzer hamrede sine næver sammen i frustration, da han var kommet i mål efter 2. gennemløb af mændenes slalomkonkurrence i Alta Badia. Hvorfor? Jo, opkomlingen førte konkurrencen efter 1. gennemløb og havde kurs mod sin første World Cup-gevinst, men formøblede det forspring på 0,27 sek., han havde til nærmeste rival og sluttede derfor udenfor podiet. I stedet blev det schweizeren Ramons Zenhäusern, der kørte sig til sejr i sæsonens første slalomkonkurrence med en margin på hhv. 0,08 sek. og 0,12 sek. til østrigeren Manuel Feller og Loic Meillard fra Schweiz, mens der var 0,19 sek. til den regerende juniorverdensmester Alex Vinatzer.

Fodbold. De tyske Bender-tvillinger Lars og Sven stopper karrieren efter denne sæson, når de er fyldt 32 år. Bayern Leverkusens defensiv-duo oplyser, at kroppene efterhånden har svært ved at følge med, og at et roligere liv med familien trækker.

Fodbold. Brøndby meldte før sæsonen ud, at man ville gå efter at komme i top-3 i Superligaen. Nu justerer et par af holdets profiler Morten Frendrup og Mikael Uhre over for Ritzau målsætningen for rækkens tophold. »Jeg håber og tror på, at det her kan blive til meget. Vi drømmer om det, men vi ved også, at det kræver utrolig hårdt arbejde», siger 19-årige Morten Frendrup. Mikael Uhre supplerer: »Selvfølgelig drømmer vi om mere. Det er det, der giver lysten til at arbejde så hårdt hver dag. Det giver en ekstra energi til at arbejde alle de sure timer på træningsbanen, når folk ikke kigger«. Brøndby vandt søndag 2-1 i Horsens og fører Superligaen.

Direkte sport i tv Mandag 21. december TV3 Sport 19.00 Fodbold: FCM-FCN Xee 18.30 Fodbold: Burnley-Wolves 3 Max 21.00 Fodbold: Chelsea-West Ham

Fodbold. Lasse Schöne og Lukas Lerager skal have ny træner i Genoa, der har fyret træner Rolando Maran. Genoa tabte søndag 0-2 til Benevento og ligger næstsidst i Serie A.

Badminton. Hvis man vil med til OL i Tokyo, så er det i ti uger fra 2. marts og frem man skal være skarp. Det er nemlig i det tidsrum, spillerne kan skrabe point sammen til OL-kvalifikationen, oplyser det internationale forbund BWF. I januar løfter de sløret for de præcise retningslinjer for det ændrede kvalifikationssystem.

Ishockey. For første gang i historien er en ishockeyspiller kåret som årets sportsnavn i Tyskland. Det er angriberen Leon Draisaitl fra NHL-holdet Edmonton Oilers, der søndag blev hædret af de 960 stemmeberettigede tyske sportsjournalister. Leon Draisaitl blev i sidste sæson både topscorer i NHL og vandt tillige prisen som den mest værdifulde spiller. Hos de tyske kvinder gik hæderen til længdespringeren Malaika Mihambo.

Håndbold. Spillerne fra Skjern Håndbold og Bjerringbro-Silkeborg kan gå på juleferie. Deres møde tirsdag i mændenes bedste række er blevet aflyst, da en række af BSH-spillere er blevet smittet med coronavirus. Kampen spilles i stedet i februar eller marts.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har tilføjet fire danske navne til lister over internationale dommere. Sandi Putros kan i fremtiden dømme i kontinentalt regi hos mændene, mens Frederikke Lydia Søkær og Steffen Bramsen kan dømme kvindekampe. Desuden er Fie Bruun på listen over nye linjedommere.

Fodbold. På bare to måneder er FC København blev ændret markant på de indre linjer. Eksmanager Ståle Solbakken er erstattet af cheftræneren Jess Thorup, der i løbet af foråret får en sportsdirektør i skikkelse af AGF’eren Peter Christiansen. Spanske Rubén Sellés er hyret som assisterende træner, og i sidste uge blev Sune Smith-Nielsen udnævnt som udviklingsdirektør. Seneste tilføjelse til FCK-staben er Morten Raffnsøe Petz, der er hyret som ansvarlig for fodbolddata og teknologi. »Vi har et strategisk mål om at blive endnu stærkere på brugen af data i vores arbejde, og ansættelsen af Morten er et led i det helt centrale udviklingsprojekt i FCK«, siger den midlertidige sportslig leder William Kvist til klubbens hjemmeside.

Badminton. Thomas & Uber Cup 2021 er blevet programsat efter aflysningerne i 2020. Turneringen i Aarhus spilles 11.-17. oktober, skriver Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside. I den efterfølgende uge afvikles Denmark Open.

Fodbold. AC Horsens fyrede Jonas Dal og meldte ud, at en ny træner vil være på plads rettidigt til januar. Den plan ændres måske, siger Niels Erik Søndergaard til Ritzau. »I vores ideelle verden har vi en klar til 7. januar, men vi ved også godt, at det nok ikke er alle, der som os er klar til at arbejde og holde møder i julen«, siger Niels Erik Søndergaard og tilføjer: »Derfor kan det også godt være, at vi må starte op efter nytår med det setup, som vi har nu«, siger sportschefen.

Roning. Den færøske roer Sverri Nielsen er blevet udtaget til OL, oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse. Nielsen er forsvarende europamester og VM-sølvvinder i singlesculler og anses som et af de største danske håb om en medalje ved de kommende sommerlege i Tokyo i 2021. Det danske OL-hold til de udskudte lege består nu af 17 atleter.