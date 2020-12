Brentford er ubesejret i 15 ligakampe efter sejr i topkamp med danskerscoring

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Aalborg-Fr.havn Eurosport 2 13.45/15.00 Cykelcross 20.35 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 17.00 Fodbold: Granada-Valencia 19.15 Fodbold: Atlético M.–Getafe 21.30 Fodbold: Elche-Real Madrid 04.00 Basketball: LA Clippers-Dallas TV3 Max 18.30 Fodbold: Brentford-Bournemouth Xee 19.00 Fodbold: Tottenham-Fulham 21.00 Fodbold: Newcastle-Liverpool Vis mere

Fodbold. Brentford fortsætter med at imponere i Championship, hvor ’danskerklubben’ er ubesejret i 15 kampe (8 sejre og 7 uafgjorte) efter onsdagens vitale 2-1-sejr over Bournemouth. Cheftræner Torben Frank havde kun to af sine danskere i startopstillingen, men de var til gengæld afgørende, da Henrik Dalsgaard i første halvleg udlignede med et hovedstød på et hjørnespark fra Mathias Jensen. Bournemouth med Philip Billing på midtbanen var kommet foran ved Dominik Solanke, men indskiftede Tariqe Fosu blev matchvinder efter 79 minutter, da han ved anden stolpe headede et perfekt indlæg fra Bryan Mbeumo i mål.

Fodbold. 4 minutter var Mario Balotelli om at score, da den kontroversielle italiener debuterede for Monza. Balotelli har spillet for Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, Nice, Marseille og Brescia, men har været uden klub siden i sommer, inden han først denne måned skrev kontrakt med den ambitiøse italienske Serie B-klub. Monza er oprykker og havde 3 point efter 4 kampe, men 3-0 over topholdet Salernitana var den tredje sejr i træk og Monza er nu på 3.-pladsen. Christian Gytkjær har scoret ét af Monzas mål, men efter at have lagt op til 1-0-målet i Monzas 2-0-sejr i søndags blev danskeren udskiftet i pausen og en skade holdt ham ude af dagens kamp, hvilket gav plads til 30-årige Balotelli, hvis karriere også tæller 14 scoringer i 36 landskampe.

Fodbold. Da Johan Absalonsen 27. september scorede på straffespark mod AaB, blev han den første til at score i forskellige 17 sæsoner i Superligaen, men det blev samtidig hans sidste mål for SønderjyskE. 35-årige Absalonsen får efter nøjagtig 200 kampe ikke forlænget den kontrakt, der udløbet ved årsskiftet. »Jeg er ikke nødvendigvis færdig med at spille fodbold, for jeg føler stadig, at jeg har meget at give på banen, så nu ser jeg lige, hvad der er af muligheder det næste stykke tid«, siger Johan Absalonsen, der har repræsenteret fem forskellige klubber (også Brøndby, OB, AC Horsens og FCK) i Superligaen og desuden har spillet en enkelt sæson i Australien for Adelaide.

Fodbold. Coronasmitte i Fulhams trup har betydet en udsættelse af aftenens Premier League-kamp mod Tottenham. Først tre timer inden kickoff kl. 19 blev kampen udsat, hvilket irriterer Tottenham-manager Jose Mourinho. »Kamp klokken 6 pm. Vi ved stadig ikke, om vi skal spille. Verdens bedste liga«, skrev Mourinho på Instagram. I mandags blev også Mancheste City-Everton udsat pga. smitte i Citys trup.

Fodbold. West Bromwichs erfarne manager, Sam Allardyce, vil have stoppet sæsonen midlertidigt på grund af de mange coronatilfælde i Premier League. Det siger han efter sit holds 0-5-nederlag til Leeds tirsdag aften. Premier League har den seneste uge registreret rekordmange smittede. I alt er 18 personer i ligaen blevet testet positive for virusset, oplyser Premier League på sin hjemmeside. Det er flere tilfælde på en uge end i nogen anden testrunde, som ligaen har gennemført.

»Jeg er 66 år, og den sidste ting, jeg ønsker, er at blive smittet med covid-19. Jeg er meget bekymret for mig selv og for fodbolden. Det (virusset, red.) lader til at krybe rundt, uanset hvor hårdt vi forsøger at bremse det«, siger Allardyce. »Alles sikkerhed er vigtigere end alt andet. Når jeg hører i nyhederne, at virusvarianten overføres hurtigere end den oprindelige, så er den eneste rigtige ting, vi kan gøre, at trække stikket«, siger Sam Allardyce. Burnleys manager, Sean Dyche, sagde tirsdag til britiske medier, at Premier League er nødt til at tage affære, hvis smittetilfældene bliver ved med at stige.

Cykling. Mens belgieren Wout van Aert (Jumbo-Visma) snuppede sig en fridag i det hektiske cykelcross-program omkring årsskiftet efter sin overbevisende World Cup-triumf i søndags, var der frit spil for den tredobbelte hollandske verdensmester Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), da en stor del af den internationale elite i den terrængående disciplin dystede i Bredene. Efter halvdelen af den timelange kappestrid sagde det hollandske multitalent farvel til den sidste af konkurrenterne og sejrede med 1.01 minut ned til verdensranglistens nr. 1 belgieren Toon Aerts (Telenet-Baloise). Fredag, lørdag og søndag går det atter løs med nye konfrontationer mellem van Aert og van der Poel.

Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix Matthias Mayer på vej mod sejren i Bormio.

Alpint. Østrigske Matthias Mayer sikrede sig onsdag en World Cup-sejr, da der blev kørt styrtløb i italienske Bormio. Mayer, der vandt OL-guld i styrtløb i Sotji i 2014, susede afsted med op til 135 kilometer i timen på vej mod World Cup-gevinsten. Den blev sikret i tiden 1 minut og 57,32 sekunder, hvilket var blot 0,04 sekunder hurtigere end landsmanden Vincent Kriechmayr på andenpladsen. Schweiziske Urs Kryenbühl fuldendte den helt tætte top-3 blot og var kun 0,06 sekunder langsommere end onsdagens vinder. Generelt var tiderne tætte, og hele 12 skiløbere var inden for et sekund af Mayers vindertid. Italienske Dominik Paris, der tidligere har vundet fem gange i Bormio, blev nr. 4.

Fodbold. FC Barcelona bøvler i forvejen med svingende resultater og skader i truppen, og onsdag kom så endnu en dårlig nyhed. Offensivspilleren Philippe Coutinho skal således opereres for en meniskskade, oplyser klubben på sin hjemmeside. Tirsdag aften humpede han fra banen, da Barcelona på hjemmebane skuffende måtte nøjes med 1-1 mod Eibar. »Det er menisken i hans venstre knæ, og den skal opereres, hvilket vil blive udført en af de kommende dage«, lyder det i en erklæring fra Barcelona.

Ishockey. Præsidenten for Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), René Fasel, vil gøre alt for, at næste års VM bliver afholdt i Hviderusland. Det siger han tirsdag til det russiske nyhedsbureau RIA Novosti. Hvideruslands opposition og flere EU-lande har ellers opfordret til, at landet skal fjernes som medarrangør af VM, så længe regeringen fortsætter med at slå hårdt ned på fredelige prodemokratiske demonstrationer i landet. Men de krav er IIHF ikke klar til at imødekomme forud for mesterskabet, som Hviderusland efter planen skal afholde med Letland i maj og juni. »Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at mesterskabet kan afholdes i Minsk (Hvideruslands hovedstad, red.). Vi vil udtømme alle muligheder for det«, siger schweiziske René Fasel.

Foto: Michael Reaves/Ritzau Scanpix Donte DiVincenzo fra Milwaukee Bucks scorer her tre point under opgøret mod Miami Heat i NBA. Det var hans holdkammerater også gode til i den duel.

Basketball. Der blev scoret fra distancen som aldrig før, da Milwaukee Bucks natten til onsdag storsejrede over Miami Heat i NBA. Bucks ramte således på 29 forsøg fra trepointslinjen, hvilket er rekord for antal ramte treere af ét hold i en NBA-kamp. Rekorden var med til at sikre Bucks en sejr på 144-97. Dermed fik holdet samtidig revanche for sidste sæsons slutspil. Her overraskede Miami ved at besejre Bucks, der ellers havde vundet flest kampe af alle i grundspillet og dermed var topseedet i Eastern Conference.