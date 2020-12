Veteranmanager vil bremse Premier League efter stort coronaudbrud

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Aalborg-Fr.havn Eurosport 2 13.45/15.00 Cykelcross 20.35 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 17.00 Fodbold: Granada-Valencia 19.15 Fodbold: Atlético M.–Getafe 21.30 Fodbold: Elche-Real Madrid 04.00 Basketball: LA Clippers-Dallas

Fodbold. West Bromwichs erfarne manager, Sam Allardyce, vil have stoppet sæsonen midlertidigt på grund af de mange coronatilfælde i Premier League. Det siger han efter sit holds 0-5-nederlag til Leeds tirsdag aften. Premier League har den seneste uge registreret rekordmange smittede. I alt er 18 personer i ligaen blevet testet positive for virusset, oplyser Premier League på sin hjemmeside. Det er flere tilfælde på en uge end i nogen anden testrunde, som ligaen har gennemført.

»Jeg er 66 år, og den sidste ting, jeg ønsker, er at blive smittet med covid-19. Jeg er meget bekymret for mig selv og for fodbolden. Det (virusset, red.) lader til at krybe rundt, uanset hvor hårdt vi forsøger at bremse det«, siger Allardyce. »Alles sikkerhed er vigtigere end alt andet. Når jeg hører i nyhederne, at virusvarianten overføres hurtigere end den oprindelige, så er den eneste rigtige ting, vi kan gøre, at trække stikket«, siger Sam Allardyce. Burnleys manager, Sean Dyche, sagde tirsdag til britiske medier, at Premier League er nødt til at tage affære, hvis smittetilfældene bliver ved med at stige.

Ishockey. Præsidenten for Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), René Fasel, vil gøre alt for, at næste års VM bliver afholdt i Hviderusland. Det siger han tirsdag til det russiske nyhedsbureau RIA Novosti. Hvideruslands opposition og flere EU-lande har ellers opfordret til, at landet skal fjernes som medarrangør af VM, så længe regeringen fortsætter med at slå hårdt ned på fredelige prodemokratiske demonstrationer i landet. Men de krav er IIHF ikke klar til at imødekomme forud for mesterskabet, som Hviderusland efter planen skal afholde med Letland i maj og juni. »Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at mesterskabet kan afholdes i Minsk (Hvideruslands hovedstad, red.). Vi vil udtømme alle muligheder for det«, siger schweiziske René Fasel.

Fodbold. Manchester United er uden nederlag i ni Premier League-kampe i træk, og storklubben har for alvor indledt jagten på førende Liverpool. Tirsdag aften tog Ole Gunnar Solskjærs mænd en vigtig 1-0-sejr på hjemmebane mod Wolverhampton på Marcus Rashfords sejrsmål tre minutter inde i overtiden. Resultatet sender holdet forbi både Leicester og Everton i tabellen, hvor United nu er på andenpladsen. Der er nu kun to point op til Liverpool. Efter 93 chancefattige minutter blev Rashford redningsmanden, da hans skud blev snittet af en modstander og snød Wolves-målmand Rui Patrício.

Ishockey. Aalborg Pirates’ forspring i toppen af isligaen smuldrer. Aalborgenserne tabte tirsdagens lokalopgør mod Frederikshavn White Hawks med 3-5, og dermed har de ellers så sejrsvante aalborgensere tabt to gange i træk. I søndags var det den nærmeste forfølger, Rungsted Seier Capital, der fik skovlen under Aalborg, der nu kun har halvandet points forspring på førstepladsen. At Aalborg skulle skøjte fra isen som taber af lokalopgøret, er dog næsten ubegribeligt, når man ser på tallene fra kampen. Aalborgenserne vandt skudstatistikken med hele 43-11.