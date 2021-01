Vild dominans: Norske kvinder og mænd sidder tungt på skiskytternes trone

Tiril Eckhoff var glad, selvfølgelig var hun det. Hele lørdagens jagtstart i Oberhof havde den norske skiskytte ført, men efter et par kiksede skud blev hun indhentet på sidste runde – for så akkurat at vinde spurten foran landsmanden Marte Olsbu Røiseland.

»Det smager lidt ekstra godt, når jeg slår Marte i en spurt«, konstaterede Tiril Eckhoff med et smil over for NRK efter at have grint sammen med Røiseland.

Der er ingen tvivl om, at de norske kvinder under hinanden succes.