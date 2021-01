Fodboldfans med EM-billetter: UEFA spørger koldt og kynisk, om vi vil droppe billetterne eller tage risikoen

Fans bliver ladt i stikken af UEFA, når organisationen melder ud, at sommerens EM-kampe muligvis flyttes fra Parken i København til et andet land - uden at de tilskuere, der har købt billetter, kan få deres penge retur.

Det mener flere fans, blandt andet Bo Kortsen, som sammen med tre venner har billetter til tre af sommerens kampe. Plus ’follow your team’-kampe fra ottendedelsfinalen til og med finalen, hvis Danmark kommer så langt.

»UEFA siger koldt og kynisk, om vi vil droppe billetterne eller tage risikoen. Det er en ærgerlig måde at gøre det på. Der vil jo være nogen, for eksempel ældre mennesker, som har fulgt landsholdet i mange år, og som vil have svært ved at rejse med«, siger Bo Kortsen.

Baggrunden for miseren er covid-19 pandemien, som gør fremtiden usikker. Det har fået UEFA til at sende en mail til alle de fans, der har en billet til EM-kampene i Parken. Her får de muligheden for at hæve købet, eller acceptere, at kampene kan blive flyttet til et andet land, uden at de får pengene tilbage.