Runden rundt: De må begynde at drømme om guld i Brøndby

Simon Hedlund har til tider være udskældt i Brøndby, men torsdag aften blev han den store helt, da Brøndby vandt 1-0 over FC Nordsjælland i Farum. Inde i hjemmeholdets straffesparksfelt formåede Hedlund at få bolden over til sit venstre ben og sende den helt op under overliggeren.

Det var nok til at sikre Brøndby sejren i en kamp, hvor de blå-gule var under markant pres i de sidste minutter. Sådan noget kan dog ikke afspejles i Superliga-tabellen, hvor Brøndby nu er alene i spidsen med tre point ned til FC Midtjylland. Hvad vi ikke fik af spænding i guldkampen i sæsonen 2019/2020, ser vi ud til at få nu. Brøndby er blevet en meget mere seriøs kandidat til at vinde klubbens første danske mesterskab siden 2005, end de fleste forventede inden sæsonen. Men det er meget tæt i Superligaens øverste halvdel. Brøndby ligger således kun syv point foran FCK på sjettepladsen.

Da FCK-spillerne slukørede gik fra banen i Parken 23. november 2020, havde de netop tabt 1-2 til Randers i Jess Thorups anden kamp som FCK-træner. Den første var endt med en afklapsning på 4-0 mod FC Midtjylland. Mesterholdet lå nummer 1 med 9 point ned til FC København placeret som nummer 10.

Efter årets første superligarunde er afstanden mellem FC Midtjylland og FCK nu nede på 4 point, selv om københavnerne ’blot’ er kravlet op på 6.-pladsen. Torsdag aften slog Sønderjyske med et hav af tidligere FC Midtjylland-ansatte nemlig de fleste fodboldkyndiges guldfavorit med 2-1 på mål af Mads Albæk og Anders K. Jacobsen.

Albæk sparkede det første mål ind fra mere end 25 meter på Jesper Hansen, som så ud til at reagere for langsomt på, at bolden ændrede kurs i luften.