Se billederne: Serena Williams hylder den afdøde sprinter Flo-Jo i en farvestrålende start ved Australian Open

Tennis. I et opsigtsvækkende etbenet catsuit spiller Serena Williams sig ind i Australian Open. Efter en lidt vakkelvorn start med en dobbeltfejl og et tabt serveparti, vender hun stærkt hurtigt tilbage og vinder 6-1, 6-1 over Laura Siegemund på turneringens første dag. Hendes outfit er inspireret af den olympiske sprintlegende Florence Griffith Joyner, der gik under navnet Flo-Jo. Flo-Jo var en stor amerikansk atlet, der døde i en alder af 38 i 1998. Udover store olympiske præstationer var hun også kendt som et stilikon, som Serena Williams har set op til i sin barndom og stadig finder stor inspiration i.

Serena Williams i catsuit ved Australian Open Se billedserie Foto: Kelly Defina/Ritzau Scanpix







Florence Griffith Joyner (Flo-Jo) i kvindernes 200 meter ved den amerikanske OL-udtagelse i 1988. Under udtagelsen slog hun verdensrekord i både 200 og 100 meter. Foto: Al Behrman/Ritzau Scanpix

Motorsport. Så er er sat navn på det sidste sæde i den nye formel 1-sæson. Ikke overraskende er det den regerende verdensmester Lewis Hamilton, der er nået til enighed med Mercedes om en etårig kontrakt. 36-årige Hamilton har vundet VM syv gange. Det første løb i 2021-sæsonen køres i Bahrain 28. marts.

Olympisk. Et flertal af japanerne er fortsat imod at afvikle OL i Tokyo, men andelen er faldet markant, viser en ny meningsmåling. Det skriver Ritzau. 61 procent af de adspurgte går ind for at aflyse eller udskyde legene, og det er 20 procentpoint lavere end i foregående måling. 36 procent mener, at legene skal afholdes denne sommer, men uden tilskuere, mener størstedelen. Præsidenten for Japans organisationskomité, Yoshiro Mori, garanterede i sidste uge, at OL i Tokyo vil løbe af stablen som planlagt, uanset hvordan coronasituationen ser ud til sommer.

Motorsport. Den tidligere formel 1-kører Kevin Magnussen er en af syv nye Peugeot-kørere, der fra næste år skal jagte succes ved 24-timersløbet i Le Mans. »Le Mans er det største udholdenhedsløb i verden og det løb, som alle vil vinde. Det har en stor historie, som Peugeot er en stor del af. Jeg håber at bidrage til den historie«, siger Magnussen i en Youtube-video. Magnussen har i 2021 kontrakt med Chip Ganassi Racing i den amerikanske sportsvognsserie Imsa.

Håndbold. Ekslandsholdsspilleren Mads Christiansen skifter fra den kommende sæson fra Aalborg til Fredericia HK. Den 34-årige back har fået en toårig kontrakt.

Skisport. Det alpine VM i Cortina d’Ampezzo er ramt af for meget sne og mandagens superkombination for kvinder er derfor blevet udsat på foreløbigt ubestemt tid. Det oplyser Det Internationale Skiforbund (FIS) på Twitter. Superkombination skulle have været den første konkurrence ved VM, men det bliver i stedet to Super-G-konkurrencer, der skal afvikles tirsdag.

Tennis. Naomi Osaka gør kort proces med russer på Australian Opens åbningsdag, skriver Ritzau. Den japanske tennisstjerne, der sidste år vandt US Open, er seedet som treer i kvindernes singlerække. Hun levede op til favoritværdigheden med en sikker sejr på 6-1, 6-2 over Anastasia Pavlyuchenkova fra Rusland, der er nummer 39 på verdensranglisten. Dermed blev Osaka den første spiller i turneringen til at gå videre. I anden runde skal hun møde vinderen af kampen mellem Caroline Garcia og Polona Hercog. Også de amerikanske Williams-søstre Venus og Serena er klar til 2. runde, mens 2016-vinderen, Angelique Kerber fra Tyskland, er ude efter nederlag til to sæt til Bernarda Pera fra USA.

Tennis. Den eneste danske repræsentant i singlerækkerne ved Australian Open, 26-årige Mikael Torpegaard, skal i aktion i 1. runde mod sydafrikaneren Lloyd Harris kl. 1.00 natten til tirsdag. I herresingle var der mandag avancement til blandt andre den semifinaleseedede Dominic Thiem fra Østrig og den kvartfinaleseedede tysker Alexandre Zverev, mens 10. seedede Gael Monfils fra Frankrig tabte efter fem sæt til ranglistens nummer 86, Emil Ruusuvuori fra Finland.

Fodbold. FC Barcelona startede søndagsopgøret i Sevilla mod Betis i La Liga uden talismanen Lionel Messi, men argentineren kom ind fra bænken og hans udligning til 1-1 efter en times spil var stærkt medvirkende til, at storklubben kunne vinde 3-2. Trincao scorede sejrsmålet til 3-2 få minutter før tid. Med sejren er Barcelona nummer 2 i La Liga, som Atlético Madrid fører suverænt med en margin på 7 point – og for to færre spillede kampe.

Fodbold. I den franske Ligue 1 sejrede Paris SG 2-0 på udebane i klassikeren mod Marseille. Kylian Mbappe og Mauro Icardi scorede målene i 1. halvleg. PSG er nummer 3 i Ligue 1 med 51 point. Lille og Lyon topper med 54 og 52 point.