FCK og FCM synes, at svagere klubber skal have hjælp til at blive bedre

I to af landets største fodboldklubber, FC København og FC Midtjylland, holder de talentansvarlige sig fra den kritiske bølge, som flere af kollegerne i Superligaen, 1. og 2. division har rettet mod dansk fodbolds omfattende samarbejde med konsulentfirmaet Double Pass.

Kritikken af samarbejdet med det belgiske firma er symptomatisk blevet kaldt good on paper, but shit on grass, fordi det ifølge flere talentchefer i kølvandet på samarbejdet i stor grad handler mere om at tage sig godt ud i diverse skemaer, end det handler om at klække gode fodboldspillere på bedst muligt vis.

Men spørger man FC Københavns udviklingsdirektør, Sune Smith Nielsen, har de belgiske konsulenter stillet uvurderlig hjælp til rådighed:

»Jeg synes aldrig, at vi har snakket så meget om spillet, som vi gør nu. Og lige præcis Double Pass er nogen, der har været gode til at stille krav til os om, hvordan vi forholder os til vores spillestil«, siger han.