Barnemad: Uniteds portugiser viste vej til overlegen sejr i Europa League

Direkte sport i tv Torsdag 18. februar TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Skanderborg-Mors/Thy (m) 05.00 Tennis: Phillip Island (k), finale TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-Kolding 01.00 Ishockey: Columbus-Nashville TV3 Max 18.45 Håndbold: Aalborg-Zagreb (m) 6’eren 18.55 Fodbold: Real Sociedad-Manchester U. 21.00 Fodbold: Benfica-Arsenal Eurosport 1 06.00 Tennis: Australian Open, semif. (k) 09.30 Tennis: Australian Open, semif. (m) 13.20 Alpint: VM 15.00 Skiskydning: VM 15.55 Billard: Snooker, Welsh Open 18.55 Fodbold: Wolfsberger-Tottenham 21.00 Fodbold: Lille-Ajax 23.00 Billard: Snooker, Welsh Open Eurosport 2 09.50 Alpint: VM 11.30 Snowboard: World Cup 13.45 Billard: Snooker, Welsh Open 18.55 Fodbold: Slavia Prag-Leicester 20.50 Golf: Genesis Invitational Day TV 2 Sport X 09.55 Alpint: VM, storslalom (k) 13.25 Alpint: VM, storslalom (k) 15.00 Skiskydning: VM, mixed stafet 01.30 Basketball: Milwaukee-Toronto 04.00 Basketball: LA Lakers-Brooklyn Vis mere





Fodbold. I torsdag aftens tidlige kampe i Europa Leagues 1/16-finaler var adskillige Premier League-klubber i aktion, og bedst gik det Manchester United, der var helt oven på i duellen på udebane mod spanske Real Sociedad. United vandt 4-0, bl.a. på to træffere ved en meget velspillende Bruno Fernandes, men Tottenham, der fik Pierre-Emile Højbjerg på banen det sidste kvarter, fulgte godt op med en 4-1-sejr ude over østrigske Wolfsberger AC. Leicester måtte til gengæld, også på udebane, nøjes med 0-0 mod Slavia Prag. AC Milan spillede ligeledes uafgjort, da det sluttede 2-2 mod Røde Stjerne fra Beograd. Simon Kjær sad på bænken hele opgøret.

Doping. Mohamed Camara og Sekou Koita, der spiller for østrigske Red Bull Salzburg, er blevet tildelt dopingkarantæner på tre måneder, oplyser klubben. Karantænerne træder i kraft øjeblikkeligt og gælder i alle klub- og landskampe. Det betyder, at ingen af de to er med, når Red Bull Salzburg, som har danske Rasmus Kristensen på kontrakt, torsdag aften møder Villarreal i Europa Leagues 16.-delsfinale. Red Bull Salzburg, Mohamed Camara og Sekou Koita blev gjort bekendt med de positive dopingtest i midten af december. De to spillere blev testet positive, efter at de i ti dage havde været i landsholdstjeneste for Mali.

Red Bull Salzburg oplyser, at begge spillere modtog medicin, som skulle hjælpe dem mod højdesyge. Medicinen indeholdt et stof, som er på listen over forbudte stoffer. Historien melder intet om, hvilket stof der er tale om. Lægen, der sørgede for medicinen til de to spillere, er blevet suspenderet af Malis fodboldforbund.

Håndbold. På dagen hvor Aalborg Håndbold offentliggjorde det kommende køb af Mikkel Hansen, tog holdet en stensikker sejr i Champions League-gruppespillet. Sejren på 38-29 kom dog på en lidt billig baggrund, da det var gruppens prygelknabe, PPD Zagreb fra Kroatien, som lagde vejen forbi Gigantium i Aalborg. Kroaterne havde inden kampen tabt ti ud af ti kampe i turneringen, og gæsterne var aldrig i nærheden af at snuppe en overraskende sejr. Begge hold går dog videre til knockoutfasen af turneringen. Det skyldes, at coronapandemien har forstyrret gruppespillet i et sådant omfang, at Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har valgt, at alle hold går videre.

Skisport. 0,02 sekund afgjorde verdensmesterskabet i kvindernes storstorslam, der endte som en direkte duel mellem to guldvindere fra tidligere ved det igangværende VM i Cortina d’Ampezzo. Amerikaneren Mikaela Shriffrin havde forleden i den kombinerede konkurrence vundet sin sjette VM-titel, og hun tog føringen efter dagens første gennemløb med den schweiziske vinder af super-G, Lara Gut-Behrami, på tredjepladsen. Gut-Behrami overtog føringen som tredjesidste løber i andet gennemløb, Nina O’Brien med næstbedste tid røg et stykke ned i slutstillingen, inden Mikael Shiffrin med sit andet gennemløb manglede de 2 hundrededele sekund i at skubbe Gut-Behrami væk fra førstepladsen. Østrigeren Katharina Liensberger var hurtigst i andet gennemløb og blev bronzevinder,

Skisport. Danmarks Skiforbund har udtaget fire udøvere til VM i langrend, der begynder i tyske Oberstdorf 22. februar. Det danske hold består af Hjalmar Michelsen, Jacob Weel Rosbo og Joachim Weel Rosbo, der alle repræsenterer Københavns Skiklub, samt rutinerede Martin Møller fra NSP Nuuk. Der bliver dansk deltagelse i fem discipliner ved VM, oplyser skiforbundet i en pressemeddelelse.

Fodbold. Lande som Danmark skal have en direkte plads i Champions League-gruppespillet, hvis Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, beslutter at udvide turneringen. Det mener Lars-Christer Olsson, som er præsident i European Leagues, der er de professionelle ligaers sammenslutning i Europa. Uefa pønser på at udvide Champions League fra 32 til 36 hold, og det er angiveligt en del af planen, at de store ligaer skal have en ekstra direkte billet. Det er Lars-Christer Olsson imidlertid imod. »Vi foretrækker eksempelvis, at mestrene fra Skotland, Danmark eller Schweiz får en billet i stedet for det sjettebedste hold fra England eller Spanien«, siger Lars-Christer Olsson ifølge dpa.

Håndbold. Spanieren Nerea Pena forlader Team Esbjerg igen efter denne sæson. Kristiansand-klubben Vipers meddeler, at den for næste sæson har indgået en aftale med Pena, der i december skiftede fra Siofok til Team Esbjerg.

Foto: Yuichi Yamazaki/Ritzau Scanpix

Olympisk. Efter Yoshiro Mori måtte trække sig som præsident for komitéen bag OL-arrangementet i 2021 på grund af en bemærkning om, at kvinder taler for meget, er han blevet afløst af – en kvinde. Seiko Hashimoto har tidligere været Japans olympiske minister, og det er en erfaren OL-deltager, der nu bliver øverste chef for arrangementet i Tokyo. Hashimoto deltog fire gange i vinter-OL som skøjteløber, hvor hun vandt bronze i 1992, og tre gange ved sommer-OL som banecykelrytter. IOC’s præsident, Thomas Bach, hilser udnævnelsen velkommen. »Med sin store olympiske erfaring efter at have vundet en medalje, deltaget i syv udgaver af OL og rollen som leder for den japanske delegation adskillige gange er hun det perfekte valg«, siger Thomas Bach på IOC’s hjemmeside.

Tennis. 6-3, 6-4, 6-2 er cifre, der ganske godt illustrerer, at den serbiske verdensetter Novak Djokovic var overlegen i semifinalen i Australian Open mod den russiske grandslam-debutant Aslan Karatsev. Djokovic er i finalen i Melbourne for tredje år på stribe og niende gang i alt. Modstanderen i søndagens finale findes fredag formiddag dansk tid, når russeren Daniil Medvedev møder grækeren Stefanos Tsitsipas. »Jeg har ikke haft det bedre i turneringen end i dag. Jeg kunne slå igennem. Ingen smerter. Den bedste kamp indtil videre«, sagde en tilfreds Novak Djokovic, der tidligere i turneringen har været hæmmet af en mindre skade.

Foto: William West/Ritzau Scanpix

Tennis. 23-årige Naomi Osaka besejrede 39-årige Serena Williams i semifinalen i Australian Open, hvor japaneren står over for amerikaneren Jennifer Brady i lørdagens finale. Serena Williams fik ellers en god start på sin 40. semifinale i en grandslam-turnering, da hun kom foran 2-0, men Osaka brød straks efter tilbage og var derefter ganske dominerende i kampen, som hun vandt 6-3, 6-4. »Jeg lavede en masse uprovokerede fejl i de første partier. Jeg var virkelig nervøs og på en eller anden måde skræmt i begyndelsen, men så kom jeg i gang, og for mig drejer det sig om at have det sjovt«, sagde Naomi Osaka i interviewet på banen. Serena Williams havde chancen for at tangere rekorden for flest grandslam-finaler (Chris Evert med 34) og flest titler (Margaret Court 24), men nu er det i stedet Naomi Osaka, der skal forsøge at vinde sin fjerde titel efter sejren i Australian Open i 2019 samt US Open i 2018 og 2020. 25-årige Jennifer Brady nåede sin første grand slam-finale ved at vinde 6-4, 3-6, 6-4 i en langt mere jævnbyrdig og spændende kamp mod tjekken Karolina Muchova. I det sidste parti havde Muchova således flere muligheder at at bryde til 5-5, inden Brady vandt på sin femte matchbold.