Sportsblik: Disse fire gutter vandt OL-guld i Tokyo i 1964 – hvem skal gøre det til sommer?

Mens det endnu er uvist, om det samlede Idrætsdanmark lukkes ud af coronafængslet for at give ikke mindst ungdommen en glædens tumleplads, så skulle det være sikkert og vist, at De Olympiske Lege i Tokyo gennemføres til sommer.

De japanske arrangører ønsker det, og det samme gør Den Internationale Olympiske Komité, IOC – og jeg vil tro, at også det sportslige verdenssamfund bifalder det. For at ’vi alle’ kan have noget at samles om, noget, der signalerer normalitet og optimisme. Og egentlig er det vel kun et voldsomt dramatisk tilbageslag i pandemien, der kan bremse legene.

Med et års forsinkelse kan legene altså gå i gang – og også finde sin helt egen opsigtsvækkende plads i den olympiske historie.