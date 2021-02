Officielt: Mikkel Hansen kommer hjem til dansk håndbold

Aalborg Håndbold har skrevet en 3-årig kontrakt med Mikkel Hansen, der for anden gang vender tilbage til dansk håndbold fra sommeren 2020.

Den dobbelte verdensmester og regerende olympiske mester, der flere gange er kåret som verdens bedste håndboldspiller, har siden 2012 spiller for Paris Saint-Germain, men vender tilbage til den danske liga, hvor han senest spillede for AG København.

Blå Bog Mikkel Hansen Klub-karriere 2000-2005 Virum-Sorgenfri 2005-2008 GOG Svendborg 2008-2010 FC Barcelona 2010-2012 AG København 2012-2022 Paris Saint-Germain 2022-2025 Aalborg

»Jeg ser virkelig meget frem til at vende tilbage til dansk håndbold. Aalborg Håndbold er en meget spændende klub, der har præsteret store resultater på den internationale scene. Jeg har fortsat kæmpe ambitioner, og jeg tror på, at jeg kan være med til at hjælpe klubben med at tage endnu et skridt op ad den europæiske rangstige«, siger Mikkel Hansen på Aalborgs hjemmeside.

Direktøren i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, er mindst ligeså begejstret:

»Det er en af de største dage i Aalborg Håndbolds historie. Mikkel er jo en af verdens absolut bedste spillere, og det har han været igennem en lang årrække. Det er et gigantisk scoop for klubben, og jeg glæder mig virkelig meget over tilgangen. Vi har over en længere periode været inde i en rivende udvikling, og med denne signing er vi nu klar til at sætte overliggeren endnu højere«, siger Jan Larsen på klubbens hjemmeside.

10 nationale mesterskaber

Udover sine mange medaljer med det danske landshold har Mikkel Hansen vundet det danske mesterskab tre gange (2007 med GOG Svendborg samt 2011 og 2012 med AG København) og det franske mesterskab 7 gange med Paris SG.

Han vender hjem til en klub, der har vundet det danske mesterskab tre af de seneste fire år, og som i aften spiller en gruppekamp mod Zagreb i Champions League, hvor klubben er sikker på at avancere til ottendedelsfinalerne.