Samlekort med autograf solgt for 28 millioner kroner

Memorabilia. Et samlekort med den slovenske basketball-stjerne Luka Doncic’ signatur på er blevet solgt for 4,6 millioner dollar, lidt over 28 millioner kroner. Det skriver CBS Sports ifølge Ritzau. Kortet er fra den nu 22-årige Luka Doncic’ debutsæson i NBA i 2018/19 for Dallas Mavericks. Den unge slovener, som holdet i Texas havde hentet fra Real Madrid i Spanien, blev omgående en succes og kåret til Rookie of the Year (årets debutant. red.). Natten tirsdag scorede Luka Doncic 33 point i en sejr på 130-124 til Dallas Mavericks.

Direkte sport i tv Tirsdag 2. marts TV 2 Sport 12.30 Tennis: Qatar Total Open (k) 20.00 Håndbold: Mors - Fredericia (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Man. City-Wolves TV3 Sport 18.45 Håndbold: RN Löwen - GOG (m) 20.45 Håndbold: Kiel-Celje (m) 01.05 Ishockey: Columbus-Detroit TV3 Max 18.30 Fodbold: Regensburg- Bremen 20.45 Fodbold: Gladbach-Dortmund Eurosport 1 10.00/19.15 Snooker: Gibraltar Open 14.00 Cykling: Le Samyn 17.55 Skihop: VM Eurosport 2 10.50/14.30 Skiskydning: Junior-VM 13.05 Langrend: VM 18.50 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 10.55 Skiskydning: Junior-VM - sprint (k) 13.15 Langrend: VM - 10 km (k) 14.30 Skiskydning: Junior-VM - sprint (m) 19.30 Tennis: AA World Tournament (m) 01.30 Basketball: Boston-LA Clippers

Vis mere

Tennis. 17-årige Holger Rune debuterer på ATP Tour i Buenos Aires i aften kl. 20.30 mod den 33-årige spanier Albert Ramos-Vinolas.

Event. DM-ugen skal afvikles i 2022 og 2023 i Aalborg. Det nye koncept samler danmarksmesterskaberne i en række sportsgrene i den samme uge. Der er tale om historiens første DM-uge, hvor der skal uddeles over 100 medaljesæt i mere end 25 idrætsgrene, derunder cykling, atletik og tennis.

Fodbold. Malmö FF med Jon Dahl Tomasson som træner er ude af den svenske pokalturnering efter et nederlag på 0-1 til Gais mandag aften.

Badminton. Nogle af verdens bedste spillere tager tirsdag hul på Swiss Open og markerer samtidigt genoptagelsen af den olympiske kvalifikation. Den olympiske rangliste har været suspenderet i et år grundet pandemien. Frem til 13. juni kan spillerne samle point til OL-ranglisten i udvalgte turneringer, og før det går løs i Schweiz, ligger Danmark til at snuppe fem nationspladser: Anders Antonsen og Viktor Axelsen i herresingle, Mia Blichfeldt i damesingle, Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup Sørensen i herredouble samt Maiken Fruergaard og Sara Thygesen i damedouble. Slutter det sådan, er Badminton Danmark som udgangspunkt tilfreds, forklarer sportschef Jens Meibom til Ritzau, men forbundet håber også på en plads i mixeddouble til Alexandra Bøje og Mathias Christiansen.

Ishockey. Danmarks bedste kvindelige spillere skal måske igen vente på at debutere ved A-VM. Næste måneds A-VM bliver muligvis udskudt med en måned. VM-værten, det canadiske ishockeyforbund, overvejer at flytte turneringen til maj. En udskydelse vil i give mere tid til, at coronapandemien potentielt kan aftage. Desuden åbner det en mulighed for, at tilskuere eventuelt får lov til at overvære kampene.

Fodbold. Bundproppen i den italienske Serie A, Crotone, har fyret træner Giovanni Stroppa efter seks nederlag på stribe. Ny mand på posten bliver 62-årige Serse Cosmi