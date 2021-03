40-årig fører an i Nordmakedoniens sensationelle sejr over de danske verdensmestre

FAKTA Direkte sport i tv DR1 16.15 Fodbold: SønderjyskE-Fremad A. TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA fra Dubai 20.00 Håndbold: N.makedonien-DK (m) TV3+ 18.45 Fodbold: B93-AGF TV3 Sport 01.05 Ishockey: Winnipeg-Toronto 6’eren 18.55 Fodbold: Man. United-Milan 21.00 Fodbold: Tottenham-D. Zagreb Eurosport 1 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico 17.20 Skiskydning: World Cup 18.55 Fodbold: Slavia Prag-Rangers FC 21.00 Fodbold: Olympiakos-Arsenal Eurosport 2 14.15 Cykling: Paris-Nice 18.00 Golf: The Players Championship TV 2 Sport X 12.30 Tennis: ATP fra Qatar 17.25 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 01.30 Basketball: Brooklyn-Boston 04.00 Basketball: LA Clippers-Golden S. Vis mere





Håndbold. I den første kamp efter at have vundet verdensmesterskabet for anden gang, tabte Danmark sensationelt EM-kvalifikationskampen i Skopje til Nordmakedonien med 33-29. Det var første gang, Danmark tabte en kamp til Nordmakedonien, og nederlaget blev grundlagt allerede i 1. halvleg, som værterne vandt 17-13. Nordmakedoniens 40-årige spillende landstræner Kiril Lazarov førte an for hjemmeholdet, og det var især det 7 mod 6- spil, veteranen dekreterede, der gjorde ondt på Danmark. Verdensmestrene fik aldrig fat defensivt og halsede forgæves efter de sprudlende outsidere. Det lignede på et tidspunkt et decideret dansk sammenbrud, da Nordmakedonien i 2. halvleg førte med 8 mål, men det lykkedes til sidst at begrænse skaderne. Der er returkamp på søndag i Aalborg, og hvis Danmark vinder med mere end 4 overskydende mål, sikrer holdet sig 1. pladsen i kvalifikationsgruppen frem mod EM i Ungarn og Slovakiet næste år.

Fodbold. Takket være Simon Kjær har AC Milan fordelen, når den italienske klub i næste uge spiller returkamp mod Manchester United i ottendedelsfinalerne i Europa League. En sen scoring af danskeren torsdag betød nemlig, at Milan spillede 1-1 med United på Old Trafford i den første kamp. Kjærs mål faldt i tillægstiden, da den danske landsholdsanfører steg til vejrs og headede et hjørnespark ind. Amad Diallo havde bragt United foran 1-0.

Fodbold. Sønderjyskes regerende pokalmestre er klar til semifinalen i årets turnering efter en sejr på 4-1 over Fremad Amager. Samlet vinder sønderjyderne duellen med 1. divisionsholdet 6-2. Det svenske nyindkøb Emil Holm blev dobbelt målscorer for Sønderjyske med et mål på hver sin side af pausen. Holm begik dog også det straffespark, som Fremad Amager reducerede på i starten af 2. halvleg. Haji Wright og Emil Frederiksen scorede Sønderjyske øvrige mål, mens Markus Bay omsatte et straffespark til Fremad Amagers enlige scoring.

I torsdagens anden kvartfinale tabte AGF sensationelt 2-1 til 2. divisionsholdet B.93, men det fik ingen alvorlige konsekvenser, da aarhusianerne havde vundet hjemmekampen 3-1 og dermed gik videre til semifinalen med sammenlagt 4-3.

FC Midtjylland og Sønderjyske mødes i den ene pokalsemifinale, mens AGF og Randers mødes i den anden. Semifinalerne bliver afviklet i midten af april.

Håndbold. Lasse Møller var tiltænkt en stor rolle hos de danske verdensmestre i denne uges to EM-kvalifikationskampe mod Nordmakedonien. Men Lasse Møller kommer ikke i kamp og er vendt tilbage til Flensborg, hvor han spiller til daglig. 24-årige Møller er ramt af en knæskade, oplyser klubben på sin hjemmeside , men det er endnu uvist, hvor slemt det står til.

Tennis. Det blev kun til to kampe for Roger Federer i Qatar Open. Torsdag røg det schweiziske tennisikon ud af ATP-turneringen, som var Federers første i over et år. Nikoloz Basilashvili fra Georgien ekspederede Federer ud i kvartfinalen med en sejr i tre sæt med cifrene 3-6, 6-1, 7-5.

Cykling. På grund af storm måtte 2. etapes 14,4 km lange enkeltstart i kvindernes hollandske tre-dags løb Healthy Ageing Tour udsættes i adskillige timer, men det hindrede ikke den danske mester i linjeløb Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Movistar) i at levere en ny toppræstation. Den 21-årige dansker blev nr. 4 i temporidtet slået med 36 sekunder af hollænderen Ellen van Dijk (Trek-Segafredo). Emma Norsgaard, der fortsat fører ungdomskonkurrencen, indtager også fjerdepladsen i det overordnede klassementet 33 sekunder efter van Dijk, som er 23 foran landsmanden Amy Pieters (SD Worx) og har 25 ned til tyskeren Lisa Brennauer (Caratizit-WNT). De tre andre danske deltagere Julie Leth (Ceratizit-WNT), Amalie Dideriksen (Trek-Segafredo) og Pernille Mathiesen (Jumbo-Visma) ligger nr. 30, 31 og 34 med minus på 2.02, 2.04 og 2.13 minutter.

Olympisk. Atleter, der skal deltage ved sommer-OL i Tokyo i år og vinter-OL i Beijing i 2022, vil blive tilbudt en kinesisk vaccine mod coronavirus. Regningen tager Den Internationale Olympiske Komité (IOC) sig af. Det oplyser IOC-præsident Thomas Bach torsdag ifølge AFP og Reuters. Det er Den Kinesiske Olympiske Komité, der har tilbudt vaccinedoserne til IOC, som vil betale for dem, så de kan bruges på at vaccinere OL-atleter. »IOC har modtaget et venligt tilbud fra Den Kinesiske Olympiske Komité, som vil gøre vacciner tilgængelige for deltagerne ved de olympiske lege i både Tokyo og Beijing i 2022. IOC vil betale for vaccinedoserne ikke kun for de olympiske hold, men også for de paralympiske hold«, siger Thomas Bach ifølge Reuters.

Tyskeren kom ikke med detaljer om antallet af doser. Ved OL i Tokyo vil mere end 10.000 atleter være involveret. Dertil kommer trænere, medier, frivillige og officials, som udgør tusinder af mennesker. Det vides ikke, om de også vil få tilbudt vaccinerne. IOC vil desuden betale for yderligere vaccinedoser til befolkningen fra de deltagende OL-lande.

Danmarks Idrætsforbund ser helst, at de danske atleter bliver vaccineret i Danmark. »Vi vil i første omgang satse på at få dem (OL-atleterne, red.) vaccineret i Danmark, og det hænger selvfølgelig sammen med, at den kinesiske vaccine jo ikke er godkendt af EU-myndighederne«, siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen til Ritzau.





Golf. Joachim B. Hansen og Jeff Winther er begge at finde i top-10 efter første runde af Qatar Masters, der er en del af European Tour. Hansen er på en delt 6. plads i fem slag under par, mens Winther i fire slag under par er på en delt 10. plads. Benjamin Poke, Søren Kjeldsen, Rasmus Højgaard og Lucas Bjerregaard er også med i turneringen, men ligger langt tilbage. Skotske David Law fører efter de første 18 huller. Han er syv slag under par.

Cykling. Etapeløbet Paris-Nice er endnu en gang ramt af coronanedlukninger. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Arrangørerne af cykelløbet af derfor tvunget til at finde et nyt sted at slutte løbet, som efter planen skulle være endt i Nice på søndag. Årsagen er, at den franske regering har besluttet af indføre en nedlukning i Nice over weekenden, fordi området er hårdt ramt af coronavirus.

Tennis. 17-årige Holger Rune fik natten til torsdag franske Benoît Paire til at se fuldstændig ordinær ud, da det danske talent ved Chile Open spillede sig i sin første ATP-kvartfinale. Paire, der ligger langt over danskeren på verdensranglisten, har ganske vist ikke været i god form frem mod kampen, men Rune havde også lagt en klar taktik, som gav pote. Det fortæller tennistalentet efter kampen, som endte 6-2, 6-3 til danskeren. »I dag gik jeg mest efter hans forhånd, for jeg ved, hvor farlig hans baghånd kan være og også hans serv-flugtspil«, siger Rune til atptour.com. »Jeg forsøgte at spille tungt og med spin til hans forhånd, og hver gang, der kom en kort bold, gik jeg ind og tog bolden tidligt«. I kvartfinalen fredag venter 8.-seedede Federico Delbonis – verdens nummer 86.

Fodbold. Coronapandemien udsætter endnu en gang sæsonstarten i den bedste norske række. Norges Fodboldforbund (NFF) oplyser torsdag på sin hjemmeside, at sæsonstarten for samtlige eliteturneringer er udskudt til 1. maj. Dermed er blandt andet Eliteserien, den bedste række for mændene, skubbet for anden gang på få uger.

Olympisk. De amerikanske OL-atleter forventes at blive vaccineret for coronavirus i god tid inden sommerlegene i Tokyo. Det oplyser ledelsen i USA’s Olympiske og Paralympiske Komité (USOPC) ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Vi er mere optimistiske end nogensinde, og vi håber, at de amerikanske atleter vil være vaccineret nemt og i god tid før legene. Og for nogle vil det ske før deres kvalifikationer til OL«, siger Sarah Hirshland, øverste chef i USOPC. Der er et stort vaccinationsprogram i gang i USA, som man også ser i andre lande, heriblandt Danmark. Og det skrider fremad i USA, så atleterne kan blive vaccineret hurtigere end ventet.

Håndbold. 14 spillere og en reserve må landstræner Nikolaj Jacobsen udtage til OL-truppen. Det bliver noget af en udfordring at vælge spillere fra, når nu Danmark råder over så mange dygtige håndboldspillere. Til EM- og VM-slutrunder må trupperne bestå af 16 spillere. Tidligere på året vandt Danmark VM i Egypten, og dermed bliver træneren nødt til at sortere minimum to VM-guldvindere fra til OL-truppen, som afholdes i Tokyo i sommeren 2021. Nikolaj Jacobsen lægger ikke skjul på, at det bliver svært at udtage en OL-trup. »Der er stor konkurrence, og der er mange dygtige spillere at vælge imellem, så det bliver naturligvis svært at udtage truppen«, siger landstræneren ifølge Ritzau. Landsholdsspillerne er samlet i Aalborg forud for EM-kvalifikationskampene mod Nordmakedonien i denne uge, og for mange af dem er det en gylden mulighed for at vise sig frem. Det gælder også de mest rutinerede spillere.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Fodbold. FC Barcelonas cheftræner, Ronald Koeman, havde håbet på større træfsikkerhed hos sine spillere i onsdagens returkamp mod Paris Saint-Germain i Champions Leagues ottendedelsfinaler. Men havde det ikke været for en pragtpræstation af Keylor Navas i PSG-målet, føler Koeman sig overbevist om, at Barcelona havde fået et bedre resultat end 1-1 med fra Paris. Det var langtfra nok til at vende 1-4 fra det første opgør til samlet sejr. »Deres målmand var kampens bedste spiller. Vi havde vores chancer, men vi udnyttede dem ikke. I den første kamp var de ultra effektive foran mål, men det var vi ikke i returkampen. Den forskel på effektiviteten er udslagsgivende set over de to opgør«.





Fodbold. Krisesnakken i Liverpool kan få en lille pause, efter at holdet onsdag fik en meget tiltrængt succesoplevelse med avancementet til Champions Leagues kvartfinaler efter 2-0 over Leipzig på Anfield. Kan holdet vinde turneringen, er billetten sikret til den næste Champions League. Derfor har angriberen Mohamed Salah rettet sit blik mod den mulighed. »Det var et vigtigt resultat for os. Vi kom hertil efter at have tabt en del kampe i Premier League. Holdet er ikke i sin bedste form lige nu, men vi vil kæmpe for succes i Champions League«, siger egypteren til BT Sport.