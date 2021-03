Landstræner Hjulmand står med tre hovedbrud

Kapløbet er sat i gang. Om mindre end tre måneder går 11 danske landsholdsspillere (forhåbentlig) ind til klapsalver fra landsmænd på Parkens fire tribuner, når EM-slutrunden bliver indledt med kampen mod Finland.

Hvis de ikke er løbet ind i en uheldig skade til den tid, er det svært at se for sig, at Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Andreas Christensen, Christian Eriksen, Thomas Delaney og Yussuf Poulsen ikke er seks af de spillere. De udgør landsholdets rygrad, står i gode situationer i deres klubber, og deres præstationer bliver afgørende for dansk succes ved sommerens slutrunde.