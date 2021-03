Utraditionel struktur og Hjulmand giver U21-landstræner dårligere kort på hånden

Danmark er blevet en fodboldnation med tradition for at have et stærkt U21-landshold. Senere på måneden rejser unge danske mænd til en EM-slutrunde for fjerde gang i træk. Her skal Danmark møde Frankrig, Rusland og Island i en gruppe, hvorfra de to bedste nationer går videre til kvartfinalerne. Danmark er seedet som 2’er bag franskmændene.

U21-landsholdet anno 2021 er et stærkt et af slagsen. I målet står OB’s Oliver Christensen. FC Københavns Victor Nelsson er med i forsvaret. På midtbanen finder man navne som Brøndbys Lindstrøm og FC Nordsjællands Magnus Kofod. Længere fremme på banen råder U21-landstræner Albert Capellas over Anders Dreyer og Gustav Isaksen fra FC Midtjylland og endda Jacob Bruun Larsen.

Men den spanske træner kunne faktisk være rejst til slutrunden, der begynder 24. marts, med et endnu stærkere mandskab. Jonas Wind, Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen har alle alderen til at komme med til U21-slutrunden. Trioen er bare udtaget til A-landsholdets tre kampe mod Israel, Moldova og Østrig, som kolliderer med den noget særpræget afvikling af EM for U21-landshold. I første omgang skulle slutrunden have fundet sted i juni 2021. Grundet coronasituationen blev EM i fodbold rykket til den periode. Det førte dernæst til, at U21-slutrunden nu afvikles over to terminer. Først spilles gruppespillet her i marts. Knockoutkampene finder derefter sted til maj.