Efter sejrsmål i 90. minut er Barcelona ét point efter Atlético

Direkte sport i tv Mandag 5. april TV 2 Sport 16.00 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3 + 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 18.40 Håndbold: Barcelona-Elverum (m) 20.30 Dart: Premier League 01.05 Ishockey: Montreal-Edmonton TV3 Max 13.30 Fodbold: Middlesbrough-Watford 19.00 Fodbold: Everton-Crystal Palace 21.15 Fodbold: Wolverhampton-West Ham CANAL 9 16.00 Fodbold: FC København-Randers FC Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet rundt 19.00 Vægtløftning: EM Eurosport 2 14.00 Fodbold: AaB-SønderjyskE 16.45 Vægtløftning: EM 03.00 Curling: VM, Danmark-Sverige (m) TV 2 Sport X 12.00 Tennis: Andalucia Open (m) 21.00 Fodbold: Barcelona-Valladolid 01.00 Basketball: Dallas-Utah Vis mere





Fodbold. 89.37 stod der på kampuret, da Ousmane Dembele med en forløsende helflugter sparkede 1-0-sejrsmålet i kassen for FC Barcelona i hjemmekampen mod Real Valladolid. Dermed er afstanden til Atlético Madrid reduceret til ét point, fordi Sevilla sømdag aften tilføjede topholdet et 1-0-nederlag på en scoring efter 70 minutter, da Marcos Acuna headede et indlæg fra Jesusu Navas i mål. Barcelona havde store problemer med at nedbryde Valladolid, der blev reduceret til 10 mand efter en udvisning et kvarter før tid. Martin Braithwaite kom på banen i den sidste halve time og deltog i den vilde begejstring over franskmandens sene sejrsmål.

Alle resultater og stillingen i La Liga

Svømning. Efter i sidste måned at have kvalificeret sig til OL er Pernille Blume blevet tvunget op af træningsbassinet af en positiv coronatest, fortæller den olympiske mester i en opdatering på Instagram. »Jeg har været ked af ikke at kunne være i poolen, men nu har jeg det endelig bedre, og forhåbentligt kan jeg snart være tilbage«, siger Pernille Blume, der har været gennem et længere sygdomsforløb efter hun var vendt hjem til Danmark. »Jeg skal have lavet nogle test af mine lunger og mit hjerte, og det er fantastisk, at jeg har mulighed for at få lavet det. Forhåbentlig ender det godt«, siger Pernille Blume.

Fodbold. Som den fjerde italiener er Allesandro Florenzi testet positiv for cotonavirus efter den seneste landsholdssamling. Florenzi er dermed ude af billedet til Paris SG’s Champions League-kvartfinale mod Bayern München. De øvrige coronaramte italienren er Marco Verratti ligledes fra Paris SG, Leonardo Bonucci fra Juventus og Vincenzo Grifo fra Freiburg.

Fodbold. Siden Philip Billing på grund af en skade ikke kunne deltage i Danmarks tre seneste landskampe har midtbanespilleren scoret i begge sine kampe for Bournemoth i Championship. Efter Billing i dag gjorde det til 1-0 i 2-0-sejren ude over Blackburn har han scoret i sine seneste tre ligakampe og 6 mål i alt. En afslutning fra Philip Zinckernagel ramte Ismael Sarr, der blev således blev målscorer for Watford i 1-1-kampen ude mod Middlesbrough,

Fodbold. Efter det 9. nederlag i 12 kampe er den tidligere FC Barcelona-spiller Abelardo Fernandez fyret som træner for Alaves, der er bundhold i den spanske La Liga.

Tennis. Holger Rune fik kun en enkelt kamp i sin tredje ATP-turnering, Andalucia Open på grus i Marbella. Et tiebreak i tredje sæt afgjorde kampen, da den 7.-seedede sydkoreaner Soonwoo Kwon (nr. 81 på verdensranglisten) vandt 6-3, 3-6, 7-6 (7/4) over den 17-årige dansker (nr. 321).

Fodbold. Silkeborg og Esbjerg fik for alvor delt oprykningsspillet i 1. division op i to halvdele, da de begge indledte med sejre. Esbjerg vandt 3-1 over Fredericia. Joni Kaukos føringsmål efter et kvarter blev udlignet af Leonel Montano, men efter pausen scorede Jakob Ankersen og Kasper Pedersen. Nicolay Vallys scorede begge mål i det sidste kvarter, da Silkeborg vandt 2-0 over FC Helsingør.

Alle resultater og stillingerne i 1. division

Fodbold. Sæsonen er overstået for Borussia Dortmunds 16-årige angrebstalent Youssoufa Moukoko, der sidste år satte rekord som alle tiders yngste Bundesligaspiller. Moukoko har pådraget sig en ledbåndsskade i foden under EM-slutrunden for U21, hvor Tyskland kvalificerede sig til en kvartfinale mod Danmark.