Philipp Lahm: Europa er fodboldens svar på Silicon Valley med stærke brands og diversitet

Fodbold har ændret sig til det bedre. I 1980’erne var der fri jagt på boldkunstnere som Diego Maradona. Specialister i uregelmæssige tacklinger blev sat ind for at stoppe ham. Se selv de rædselsfulde klip på YouTube. Dengang retfærdiggjorde målet alle midler.

I dag slås der hårdt ned på benspænd og brutale tacklinger, og den slags overtrædelser er så godt som forsvundet. I international fodbold er man blevet enig om at slå hårdere ned på dem og gøre det, så det er tydeligt for enhver.

Nu er fairplay normen, og uregelmæssige tacklinger ses som en sidste udvej. I dag skal der være et rimeligt forhold mellem mål og midler. Som spiller har jeg selv nydt godt af denne udvikling, og jeg vil gerne takke alle dem, der har været involveret i den.

Eksemplet viser, hvor vigtigt det er at lave regler, som tager højde for alles interesser. Det har vist sig at være ekstremt gavnligt for vores sport, ikke mindst i internationale kampe. Det har gjort, at Champions League har udviklet sig til et festfyrværkeri af et mesterskab.