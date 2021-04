Dommer tiggede en autograf af den norske superstjerne

Fodbold. Den norske angriber Erling Haaland er ikke kun populær i sin klub Borussia Dortmund og hjemme i Norge. Også blandt dommerne er han et hit. En usædvanlig situation udspillede sig således tirsdag aften efter kvartfinalen i Champions League, da Dortmund havde tabt 2-1 i Manchester til City. En rumænsk linjedommer gik nemlig i spillertunnelen hen og spurgte om Haalands autograf. Et ønske Haaland efterkom ved at skrive på et gult kort.

Fodbold. På et godkendt 2. halvleg fik Liverpool scoret et vigtigt udebanemål i Madrid mod Real, der sejrede 3-1 i klubbernes første kvartfinalemøde i Champions League. Der skal mere til, for at besejre Real Madrid, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp. »Hvis man vil gå videre til semifinalerne, skal man gøre sig fortjent til det. Det gjorde vi ikke i aften (tirsdag, red.), særligt ikke i første halvleg. Det eneste gode, jeg kan sige om kampen - ud over at vi scorede - er, at det kun var første af to opgør«, siger tyskeren ifølge uefa.com efter kampen.

Olympisk. En idrætspolitisk bombe kan være på vej mod sprængning. En talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium siger, at USA ikke kan udelukke, at landet vil boykotte de olympiske vinterlege i Beijing i Kina i februar 2022. »Det er noget, vi sikkert kommer til at diskutere«, siger talsmanden Ned Price. Han understreger, at det naturligvis er noget, der skal koordineres med partnere og allierede i ind- og udland. USA og Kina har et anstrengt politisk forhold til hinanden.

Direkte sport i tv Onsdag 7. april TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Silkeborg/V-Københ. (k) 20.30 Håndbold: Herning/Ik.-Esbjerg (k) 22.15 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Bayern München-Paris SG TV3 Sport 18.45 Håndbold: Aalborg-FC Porto (m) 21.00 Fodbold: Porto-Chelsea 23.05 Ishockey: Ottawa-Edmonton TV3 Max 18.45 Håndbold: Kiel-Pick Szeged (m) 20.45 Håndbold: Vive Kielce-Nantes (m) Eurosport 1 15.30Cykling: Baskerlandet rundt 19.00 Vægtløftning: EM Eurosport 2 15.30 Cykling: Scheldeprijs 17.00 Curling: Japan-Danmark (m) 03.00 Curling: Danmark-Schweiz (m) TV 2 Sport X 12.00 Tennis: Andalucia Open (m) 18.45 Fodbold: Inter-Sassuolo 21.00 Fodbold: Sociedad-Athletic Bilbao 01.30 Basketball: Brooklyn-New Orleans Vis mere

Ishockey. DM-semifinalen mellem Esbjerg Energy og Aalborg Pirates er igen helt lige. Med en storsejr på 8-4 på egen is udlignede Esbjerg tirsdag aften til 2-2 i duellen, hvor der spilles bedst af syv opgør.

Curling. De danske mænd ligger fortsat i den tunge ende ved VM i Calgary i Canada efter et nederlag til Tyskland på 6-8. Danmark indtager efter to sejre og seks nederlag en delt 9.-plads og er langt fra avancement ved VM.