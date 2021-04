Svømmeren i midten er ham, man som journalist betragter som 'en god historie'

Måske skal man være svømmeentusiast for at finde det fascinerende.

Måske skal man være journalist for at synes, at det er en god historie.

Måske skal man have bevæget sig i svømmemiljøet i FOR mange år, for at kunne se det usædvanlige.

Men man kan ikke undgå at blive smittet af den begejstring, der stråler ud af svømmeren Jacob M. Jørgensen efter dagens indsats ved Danish Open i Taastrup Svømmehal.

Det er et stævne, der handler om at kvalificere sig. I første gang til et europamesterskab, på lidt længere sigt til de olympiske lege, og sådan et internationalt mesterskab har Jacob Jørgensen aldrig deltaget i.

Det er der i sig selv ikke noget usædvanligt i, for det er i sagens natur de færreste, der formår at blive en del af den internationale elite, men Jacob Jørgensen er 24 år og har på ingen måde opgivet håbet.

Tværtimod lyder det til at boble i ham mere end nogen sinde, efter han lukkede førstedagens stævne i Taastrup med det, der er et dagligt mål for enhver svømmer: En personlig rekord.

Dem blev der da også sat masser af i dag i Taastrup, men så er det, at man som indledningsvist nævnt måske skal have klorvand i blodet for at vide, hvor usædvanligt det er, at en 24-årig svømmer forbedrer sig med halvandet sekund i sin favoritdisciplin for første gang i fem år.

Med risiko for at miste læsere uden interesse for svømning, så tager vi lige tallene: Jacob Jørgensen vandt ganske suverænt Danish Open i 200 meter brystsvømning med en tid på 2.14,61 min. Hans hidtil bedste tid var fra et stævne i Portugal i 2017, da han svømmede 2.16,04 min.

Lørdagens vindertid manglede dog stadig 2,3 sekunder i at sikre ham den første EM-kvalifikation, der her otte år efter han prøvede for første gang, stadig er den store ambition.

»Mine tider er måske ikke gode nok til at komme til OL eller VM, men det er fortsat målet at komme med til et internationalt mesterskab. Jeg har godt nok deltaget ved et NM og vundet medaljer, men et EM drømmer jeg stadig om«, siger Jacob Jørgensen.

Han var tæt på i 2017, da der var EM på kortbane i Royal Arena på Amager, hvor han selv har svømmet siden han var 6 år i Kvik Kastrup. Mindre end syv tiendedele sekund i 400 meter medley skilte ham fra at blive en del af det rekordstore danske hold på 38 svømmere.

»Det var lidt af en mavepuster«, erindrer Jacob Jørgensen om den oplevelse.

200 meter brystsvømning er en disciplin, han siden har været enerådende i på dansk niveau. Otte danske mesterskaber på lang- og kortbane er det blevet til, siden han i 2015 blev slået med 3/10 sekund af den danske rekordindehaver og OL-deltager Chris Christensen.

Jacob Myhlendorf Jørgensen 27 DM-medaljer Langbane 200 m brystsvømning: 4 guld, 1 sølv 100 m brystsvømning: 1 sølv 200 m medley: 3 sølv, 1 bronze 400 m medley: 1 guld, 3 sølv Kortbane 200 m brystsvømning: 4 guld, 1 sølv 200 m medley: 1 guld, 3 sølv, 1 bronze 400 m medley: 2 guld, 1 sølv

Efterfølgende har Jacob Jørgensen vundet 27 individuelle DM-medaljer (12 guld, 12 sølv og 3 bronze) i brystsvømning og medley, og en status som Danmarks bedste har givet en selvtilfredsstillelse, der har kompenseret for manglende internationale oplevelser.

Moren har vundet VM-sølv i triatlon

»Jeg har en træningsmoral, der vil noget. Det har jeg nok fra mine forældre, der begge var triatleter, og min mor har vundet VM-sølv«, siger Jacob M. Jørgensen om Anette B. Pedersen, der i 1994 vandt VM-sølv på den olympiske distance i Wellington i New Zealand og efterfølgende annoncerede sig karrierestop i en alder af 28 år.

Sådan et punktum har sønnen ikke gjort sig tanker om, og da slet ikke efter en præstation, der har genskabt troen på, at det kan lade sig gøre.

»Selv når jeg har vundet mine DM-medaljer har jeg kunnet være pissesur, hvis jeg ikke havde slået min personlig rekorder. Det er drivkraften at kunne blive ved med at forbedre sig, og når det nu er sket efter fire år og endda i et løb, hvor jeg ikke var presset af konkurrenter, giver det en stor selvtilfredsstillelse og mod på at fortsætte«, lover Jacob Jørgensen, der var både glad og lettet oven på sin personlige rekord.

Jacob Jørgensen gør et nyt forsøg søndag i 200 meter medley, men han erkender, at det er et lille skud med en personlig rekord fra 2018, der er 3 sekunder fra EM-kravet. Især for en 24-årig, der efter dagens stævne havde til opgave at køre nogle af holdkammeraterne hjem. Fordi han modsat dem har kørekort.

Det kiksede for Viktor Bromer

Også i fire af dagens øvrige finaler ved Danish Open blev der sat personlige rekorder, uden at det udløste nogle af de efterstræbte kvalifikationer.

For en af de få ældre svømmere, Viktor Bromer, der fylder 28 år under stævnet, kiksede det derimod at komme under EM-kravet i favoritdisciplinen 200 meter butterfly, hvor han tidligere har været europamester.