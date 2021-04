Tottenham fyrer José Mourinho

Direkte sport i tv Mandag 19. april TV 2 Sport 13.55 Cykling: Tour of the Alps - 1. etape TV3+ 21.00 Fodbold: Leeds-Liverpool TV3 Sport 19.00 Fodbold: Randers-FC Midtjylland 01.05 Ishockey: Florida-Columbus Eurosport 1 11.00/19.45 Snooker: VM Eurosport 2 14.00 Cykling: Tour of the Alps TV 2 Sport X 11.00/17.00 Tennis: Barcelona Open (m) 04.00 Basketball: LA Lakers-Utah Vis mere

Fodbold. Knap halvandet år fik manager José Mourinho i spidsen for London-klubben Tottenham, som mandag middag har fyret portugiseren. »José og hans team har været med os igennem nogle af vores mest udfordrende tider som klub. José er en sand professionel, der viste enorm modstandsdygtighed under pandemien«, siger Tottenhams formand Daniel Levy. Tottenham ligger på en skuffende syvendeplads i Premier League. Fredag aften spillede holdet 2-2 mod Everton, og det blev altså Mourinhos sidste kamp i spidsen for blandt andre Pierre-Emile Højbjerg. Den kun 29-årige Ryan Mason skal lede mandagens træning, men om han også bliver udpeget som midlertidig manager for resten af sæsonen, er uvist. Ryan Mason, der har været tilknyttet Tottenham , siden han var barn, måtte grundet skader indstille spillerkarrieren i 2018. Bliver han midlertidig manager, kan han vinde en titel i sin første kamp: Liga Cup-finalen på søndag mod Manchester City.

Fodbold. To af de klubber, der skal være en del af den nye udbryderliga Super League fra august, skuffede sendt søndag aften i deres nationale turneringer, som de nu risikerer at blive bandlyste fra.

I den spanske La Liga måtte Real Madrid nøjes med 0-0 på udebane mod den lille forstadsklub Getafe, mens Inter i den italienske Serie A fik 1-1 med hjem fra Napoli, da Christian Eriksen udlignede ti minutter inde i 2. halvleg med sit første sæsonmål i Serie A.

Inter-træner Antonio Conte siger, at han forventer sig endnu mere af den danske midtbanespiller. »Vi har på flere måder prøvet at få ham til at falde til, og vi har prøvet ham af i forskellige roller. Jeg ved, han kan gøre det meget, meget bedre endnu«, siger Conte ifølge Ritzau til Football Italia

Fodbold. Den tætte titelkamp i Frankrig er intakt. Lyon vandt sent søndag 2-1 i Nantes og bevarede dermed 4. pladsen med 67 point. Lille fører med 70, PSG har 69 og Monaco 68. Der resterer fem runder.

Fodbold. 23-årige Malte Amundsen, der forlod Vejle i vinterpausen, fik 19 minutter i sin første optræden i Major League Soccer for New York City FC, men måtte gå fra banen som 1-2-taber mod DC United.