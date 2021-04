Vejle får plads i den internationale tenniskalender

Tennis. Vejle er kommet på den internationale turneringskalender. Fra 25. juli til 1. august skal mænd og kvinder fra nær og fjern kæmpe om point til ATP- og WTA-ranglisterne i en ITF World Tennis Tour-turnering i Vejle. Et oplyser Dansk Tennis Forbund ifølge Ritzau. Turneringen, der spilles på grus, er placeret, ugen før en lignende turnering spilles hos KB på Frederiksberg. Der er i Vejle pengepræmier på 15.000 dollar i både herresingle og damesingle.

Direkte sport i tv Onsdag 21. april TV 2 Sport 11.00 Cykling: Flèche Wallonne (k) 12.35 Cykling: Tour of the Alps, 3. etape 18.30 Håndbold: KIF Kolding-SønderjyskE 20.30 Håndbold: Holstebro-Aalborg (m) 22.00 Fodbold: Cádiz-Real Madrid TV3 Sport 18.00 Fodbold: AaB-OB 20.30 Fodbold: Dortmund-Union Berlin 01.05 Ishockey: Chicago-Nashville TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen 19.00 Fodbold: Tottenham-Southampton 21.10 Fodbold: Lyon-Monaco Xee 21.00 Fodbold: Aston Villa-Man. City Canal 9 20.00 Fodbold: FC Nordsj.-Brøndby Eurosport 1 11.05/14.15 Cykling: Flèche Wallonne 12.30 Cykling: Tour of the Alps 17.00/19.45 Snooker: VM Eurosport 2 11.00/15.25 Snooker: VM 18.00 Fodbold: Lyngby-SønderjyskE TV 2 Sport X 11.00/16.00 Tennis: Barcelona Open (m) 18.30 Fodbold: Milan-Sassuolo 20.45 Fodbold: Spezia-Inter 04.00 Basketball: Portland-Denver Vis mere

Cykling. Sidste års schweiziske vinder af Flèche Wallonne Marc Hirschi og den slovenske Tour de France-konge Tadej Pogacar er sammen med holdkammeraterne på UAE Team Emirates i sidste øjeblik blevet strøget af startlisten til dagens 85. udgave af det belgiske storløb fra Charleroi til Mur de Huy. Italieneren Diego Ulissi og en af de ansatte omkring mandskabet afleverede en positiv covid-19 test efter ankomsten til Belgien, og selv om de begge siden er testet negative, tillader de belgiske myndigheder ikke, at holdet stiller op. En tilsvarende skæbne er i øvrigt overgået det norske 2. divisionshold Uno-X med danske Morten Hulgaard i truppen inden starten på 3. etape i Tour of the Alps.

Fodbold. Mens Chelsea-ledelsen sundede sig i kølvandet på klubbens exit fra Super League, skuffede de 11 udvalgte på banen ved blot at spille 0-0 mod Brighton. Det var der ikke meget Super League over. Men Chelsea er nu nummer fire i Premier League og ligger til adgang til Champions League i næste sæson – hvis de da ikke bliver straffet af Uefa for at være en del af Super League.

Fodbold. Bayern München sejrede tirsdag aften 2-0 over Bayer Leverkusen i den tyske Bundesliga og er nu blot en sejr fra at genvinde det tyske mesterskab. I 30. spillerunde blev sæsonens første nedrykker også fundet. Schalke 04 tabte 0-1 i Bielefeld og skal nu en tur ned på 2. klasse.