Sportsblik: Hvad har lille Frem Sakskøbing at gøre med store Real Madrid? Mere, end du tror!

Lad mig fortælle en historie, og lad mig også fortælle, hvorfor det er så pokkers vigtigt, at den bebudede milliardærrevolution i fodbold – de mægtige klubbers plan om gå sammen i en lukket liga, hvor man slipper for at møde besværlige fattigrøvsklubber – blev kvalt allerede ved fødslen, for nu at bruge et temmelig ubehageligt billede.

Det sidste var vigtigt for at redde det gamle fodboldspils sjæl og ånd – og for at bevare den sammenhængskraft, der er hele spillets grundidé, og som giver alle fodboldspillere ret til at drømme og håbe, uanset hvor skrøbelige og tyndbenede drømmene er – fordi spillet rummer op- og nedrykning og andre kvalifikationsveje til store kampe.